Главная Спорт Белодед высказалась о возвращении в дзюдо и новом увлечении

Дата публикации 27 мая 2026 21:55
Белодед призналась, планирует ли возвращение на турниры по дзюдо
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодед высказалась относительно возможного возвращения к международным соревнованиям. Украинская спортсменка призналась, что пока не готова говорить о конкретных планах в дзюдо.

Об этом Белодед рассказала в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Белодед высказалась о возвращении в дзюдо

По словам спортсменки, сейчас она сосредоточена на других видах активности и не хочет загадывать насчет возвращения на крупные турниры по дзюдо.

Белодед напомнила, что неоднократно говорила о своей позиции по этому вопросу и попросила не спешить с выводами относительно ее будущего в спорте.

"Когда увидите меня на соревнованиях — тогда и поговорим", — сказала Белодед.

Сейчас спортсменка активно занимается футболом. Ранее Дарья стала игроком женской команды "Металлист 1925" и уже выиграла чемпионат Украины, несмотря на то, что провела лишь несколько матчей, выходя на замену.

Также Белодед рассказала о своем увлечении падлом. По ее словам, она регулярно играет в падл и получает от игры большое удовольствие.

Украинка назвала падл не только хорошей физической нагрузкой, но и способом эмоциональной перезагрузки и общения с друзьями.

"Ты физически тренируешься и эмоционально отдыхаешь. Поэтому я обожаю падл", — добавила спортсменка.

Дарья Белодед Дзюдо Сборная Украины по дзюдо
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
