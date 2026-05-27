Білодід зізналася, чи планує повернення на турніри з дзюдо

Головна Спорт Білодід висловилася про повернення у дзюдо та нове захоплення

Білодід висловилася про повернення у дзюдо та нове захоплення

Дата публікації: 27 травня 2026 21:55
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід висловилася щодо можливого повернення до міжнародних змагань. Українська спортсменка зізналася, що поки не готова говорити про конкретні плани у дзюдо.

Про це Білодід розповіла у коментарі головному редактору порталу Новини.LIVE Олені Халік.

За словами спортсменки, зараз вона зосереджена на інших видах активності та не хоче загадувати щодо повернення на великі турніри з дзюдо.

Білодід нагадала, що неодноразово говорила про свою позицію щодо цього питання та попросила не поспішати з висновками щодо її майбутнього у спорті.

"Коли побачите мене на змаганнях — тоді й поговоримо", — сказала Білодід.

Наразі спортсменка активно займається футболом. Раніше Дар’я стала гравчинею жіночої команди "Металіст 1925" та вже виграла чемпіонат України, попри те, що провела лише кілька матчів, виходячи на заміну.

Також Білодід розповіла про своє захоплення падлом. За її словами, вона регулярно грає у падл та отримує від гри велике задоволення.

Українка назвала падл не лише хорошим фізичним навантаженням, а й способом емоційного перезавантаження та спілкування з друзями.

"Ти фізично тренуєшся й емоційно відпочиваєш. Тому я обожнюю падл", — додала спортсменка.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
