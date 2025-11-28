Видео
Блогер раскритиковал замену Шовковского на Костюка — это провал

Блогер раскритиковал замену Шовковского на Костюка — это провал

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 14:01
Эксперт раскритиковал назначение Костюка в Динамо после увольнения Шовковского
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" после поражения от "Омонии" в Лиге конференций уволило главного тренера Александра Шовковского. Вместо него и.о. наставника команды будет Игорь Костюк, который ранее тренировал команду U-19.

Свой комментарий относительно назначения Костюка оставил известный блогер Михаил Смоловой в эфире "ТаТоТаке".

Игорь Костюк
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Костюк станет ошибкой для руководства "Динамо"

Смоловой резко раскритиковал назначение Костюка в главную команду, заявив, что не видит в этом никакой перспективы для киевлян. По его мнению, этот тренер не имеет должного бэкграунда, чтобы возглавить такой клуб, и рискует повторить путь предыдущих назначений в середине команды, намекая на Александра Шовковского и Алексея Михайличенко.

Смоловой отмечает, что Костюк провел почти всю карьеру в структуре "Динамо" и не получил достаточного опыта вне клуба. Он сравнил тренера с другими неопытными бывшими футболистами, которые получали шанс в тренерском штабе киевлян — Сергеем Федоровым, Олегом Гусевым и Шовковским.

В противовес этому Смоловой привел пример Сергея Реброва, который после завершения карьеры игрока работал за рубежом, играл в "Вест Хэме", "Тоттенхэме", выступал в Турции за "Фенербахче" и имел возможность перенять опыт у разных специалистов. Именно это, по его словам, сформировало Реброва как тренера нового уровня.

Что касается Костюка, блогер особенно критично оценил его работу с молодежной командой U-19, где он провел восемь лет. Смоловой подчеркнул, что тренировка юношей разительно отличается от работы со взрослыми футболистами и легионерами. Методы, которые работают в детско-юношеском футболе — жесткие крики, повышенный тон, упрощенные требования — в первой команде могут иметь противоположный эффект.

Блогер убежден, что если Костюк попытается применить свой стиль поведения U-19 в работе с основой, это быстро приведет к конфликтам, падению авторитета и даже ущербу репутации клуба.

Также Смоловой добавил, что не видит в Костюке тренера, способного изменить ситуацию в первой команде, и не верит, что такое назначение сможет улучшить результаты "Динамо".

Напомним, ранее стали известны детали увольнения Александра Шовковского после матча "Динамо" с "Омонией".

Новый временный главный тренер "Динамо" взял с собой в команду нескольких тренеров из штаба Шовковского.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал увольнение в "Динамо".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
