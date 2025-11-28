Експерт розкритикував призначення Костюка в Динамо після звільнення Шовковського

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" після поразки від "Омонії" в Лізі конференцій звільнило головного тренера Олександра Шовковського. Замість нього в.о. наставника команди буде Ігор Костюк, який раніше тренував команду U-19.

Свій коментар щодо призначення Костюка залишив відомий блогер Михайло Смоловий в ефірі "ТаТоТаке".

Костюк стане помилкою для керівництва "Динамо"

Смоловий різко розкритикував призначення Костюка в головну команду, заявивши, що не бачить у цьому жодної перспективи для киян. На його думку, цей тренер не має належного бекграунду, щоб очолити такий клуб, і ризикує повторити шлях попередніх призначень в середині команди, натякаючи на Олександра Шовковського та Олексія Михайличенка.

Смоловий наголошує, що Костюк провів майже всю кар’єру у структурі "Динамо" та не здобув достатнього досвіду поза межами клубу. Він порівняв тренера з іншими недосвідченими колишніми футболістами, які отримували шанс у тренерському штабі киян — Сергієм Федоровим, Олегом Гусєвим та Шовковським.

На противагу цьому Смоловий навів приклад Сергія Реброва, який після завершення кар’єри гравця працював за кордоном, грав у "Вест Гемі", "Тоттенхемі", виступав у Туреччині за "Фенербахче" та мав можливість перейняти досвід у різних фахівців. Саме це, за його словами, сформувало Реброва як тренера нового рівня.

Щодо Костюка, блогер особливо критично оцінив його роботу з молодіжною командою U-19, де він провів вісім років. Смоловий підкреслив, що тренування юнаків разюче відрізняється від роботи з дорослими футболістами та легіонерами. Методи, які працюють у дитячо-юнацькому футболі — жорсткі крики, підвищений тон, спрощені вимоги — у першій команді можуть мати протилежний ефект.

Блогер переконаний, що якщо Костюк спробує застосувати свій стиль поведінки U-19 у роботі з основою, це швидко призведе до конфліктів, падіння авторитету й навіть шкоди репутації клубу.

Також Смоловий додав, що не бачить у Костюку тренера, здатного змінити ситуацію в першій команді, та не вірить, що таке призначення зможе покращити результати "Динамо".

