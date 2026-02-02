Видео
Главная Спорт Богачук признался, что на бой против россиянина вышел как на войну

Богачук признался, что на бой против россиянина вышел как на войну

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 15:26
Богачук после победы над россиянином заявил, что это был особенный бой
Сергей Богачук против Раджаба Бутаева. Фото: Zuffa Boxing

В Лас-Вегасе прошло второе шоу организации Zuffa Boxing 02. На турнире украинец Сергей Богачук победил россиянина Раджаба Бутаева.

После боя Богачук прокомментировал победу в эфире "Setanta".

Читайте также:

Богачук воспринимал бой не как другие

Украинский боксер заявил, что воспринимал противостояние не просто как спортивный поединок, а как войну.

По его словам, каждый раунд имел для него особое значение, а мотивация выходила далеко за пределы ринга. Богачук подчеркнул, что чувствовал поддержку из Украины и не имел права на поражение.

"Я хочу сказать спасибо своей поддержке, моим собратьям из Украины. Я чувствую вашу поддержку, спасибо. Слава Украине!

Знаете, в чем разница? Для него это был поединок, для меня — война. Каждый раунд был войной. Я хотел победить, я обязан был победить ради своего народа. Я не мог проиграть", — сказал Богачук.

Эта победа стала для Богачука 27-й на профессиональном уровне. Также у него 24 выигранных боя нокаутами, и три поражения.

Напомним, ранее Александр Усик проигнорировал российского боксера Артура Бетербиева.

Также неожиданно нокаутом проиграл свой бой Александр Гвоздик.

бокс Сергей Богачук профессиональный бокс украинские боксеры боксер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
