Богачук після перемоги над росіянином заявив, що це був особливий бій

В Лас-Вегасі пройшло друге шоу організації Zuffa Boxing 02. На турнірі українець Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва.

Після бою Богачук прокоментував перемогу в ефірі "Setanta".

Український боксер заявив, що сприймав протистояння не просто як спортивний поєдинок, а як війну.

За його словами, кожен раунд мав для нього особливе значення, а мотивація виходила далеко за межі рингу. Богачук підкреслив, що відчував підтримку з України й не мав права на поразку.

"Я хочу сказати дякую своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні!

Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене — війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобов’язаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти", — сказав Богачук.

Ця перемога стала для Богачука 27-ю на професійному рівні. Також у нього 24 виграних бої нокаутами, та три поразки.

