Головна Спорт Богачук зізнався, що на бій проти росіянина вийшов як на війну

Богачук зізнався, що на бій проти росіянина вийшов як на війну

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:26
Богачук після перемоги над росіянином заявив, що це був особливий бій
Сергій Богачук проти Раджаба Бутаєва. Фото: Zuffa Boxing

В Лас-Вегасі пройшло друге шоу організації Zuffa Boxing 02. На турнірі українець Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва.

Після бою Богачук прокоментував перемогу в ефірі "Setanta".

Читайте також:

Богачук сприймав бій не як інші

Український боксер заявив, що сприймав протистояння не просто як спортивний поєдинок, а як війну.

За його словами, кожен раунд мав для нього особливе значення, а мотивація виходила далеко за межі рингу. Богачук підкреслив, що відчував підтримку з України й не мав права на поразку.

"Я хочу сказати дякую своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні!

Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене — війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобов’язаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти", — сказав Богачук.

Ця перемога стала для Богачука 27-ю на професійному рівні. Також у нього 24 виграних бої нокаутами, та три поразки.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик проігнорував російського боксера Артура Бетербієва.

Також несподівано нокаутом програв свій бій Олександр Гвоздик.

бокс Сергій Богачук професійний бокс українські боксери боксер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
