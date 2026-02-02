Богачук після перемоги над росіянином заявив, що це був особливий бій

Богачук зізнався, що на бій проти росіянина вийшов як на війну
В Лас-Вегасі пройшло друге шоу організації Zuffa Boxing 02. На турнірі українець Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва.
Після бою Богачук прокоментував перемогу в ефірі "Setanta".
Богачук сприймав бій не як інші
Український боксер заявив, що сприймав протистояння не просто як спортивний поєдинок, а як війну.
За його словами, кожен раунд мав для нього особливе значення, а мотивація виходила далеко за межі рингу. Богачук підкреслив, що відчував підтримку з України й не мав права на поразку.
"Я хочу сказати дякую своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні!
Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене — війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобов’язаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти", — сказав Богачук.
Ця перемога стала для Богачука 27-ю на професійному рівні. Також у нього 24 виграних бої нокаутами, та три поразки.
