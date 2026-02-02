Гвоздик домінував, але програв Калайджичу нокаутом — статистика ударів

Олександр Гвоздик. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу Zuffa Boxing 02 від президента UFC Дейни Вайта. В рамках шоу виступили українці Олександр Гвоздик та Сергій Богачук.

Суперником Гвоздика став серб Радівоє Калайджич, повідомив портал Новини.LIVE.

Гвоздик домінував поки не пропустив удар

Поєдинок розпочався за сценарієм, якого очікували експерти та букмекери. Український боксер був великим фаворитом й тому одразу захопив ініціативу й уже в першому раунді відправив суперника в нокдаун.

Перевага Гвоздика зберігалася й надалі. У четвертому раунді він притис Калайджича до канатів, провів серію влучних ударів, після чого рефері знову відкрив рахунок. На цьому етапі бій повністю проходив під контролем українця, який виглядав швидшим і точнішим. Можна відзначити, що він домінував.

Втім, вирішальний перелом настав у сьомому раунді. Калайджич несподівано зумів змінити хід поєдинку: спочатку він відправив Гвоздика в нокдаун, а згодом повторив успіх. Після другого падіння українець уже не зміг продовжити бій, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Калайджича нокаутом.

Попри поразку, статистика ударів свідчить про домінування Гвоздика до моменту зупинки бою. Українець випереджав суперника за всіма ключовими показниками: 129 проти 80 за загальною кількістю точних ударів, 53 проти 37 за джебами та 76 проти 43 за силовими ударами.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик не захотів вітатись з російським боксером.

Також раніше Михайло Кохан натякнув, що за час відсторонення росіяни активно сидять на допінгу.