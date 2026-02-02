Гвоздик домінував, але програв Калайджичу нокаутом — статистика ударів

Гвоздик програв нокаутом Калайджичу, хоча впевнено вів за очками
У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу Zuffa Boxing 02 від президента UFC Дейни Вайта. В рамках шоу виступили українці Олександр Гвоздик та Сергій Богачук.
Суперником Гвоздика став серб Радівоє Калайджич, повідомив портал Новини.LIVE.
Гвоздик домінував поки не пропустив удар
Поєдинок розпочався за сценарієм, якого очікували експерти та букмекери. Український боксер був великим фаворитом й тому одразу захопив ініціативу й уже в першому раунді відправив суперника в нокдаун.
KNOCKDOWN FOR GVOZDYK IN ROUND ONE 😳 #ZuffaBoxing02— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 2, 2026
Watch LIVE NOW on @paramountplus 📺 pic.twitter.com/SCbYjNskuJ
Перевага Гвоздика зберігалася й надалі. У четвертому раунді він притис Калайджича до канатів, провів серію влучних ударів, після чого рефері знову відкрив рахунок. На цьому етапі бій повністю проходив під контролем українця, який виглядав швидшим і точнішим. Можна відзначити, що він домінував.
KNOCKDOWN NUMBER 2 FOR THE NAIL 🥊 #ZuffaBoxing02— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 2, 2026
Watch LIVE NOW on @paramountplus 📺 pic.twitter.com/vxkUtY9WF7
Втім, вирішальний перелом настав у сьомому раунді. Калайджич несподівано зумів змінити хід поєдинку: спочатку він відправив Гвоздика в нокдаун, а згодом повторив успіх. Після другого падіння українець уже не зміг продовжити бій, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Калайджича нокаутом.
WHAT JUST HAPPENED 😱 😱 🥊 🥊 #ZuffaBoxing02@HotRodBoxing just FLIPPED THE SCRIPT against Oleksandr Gvozdyk!!!!— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) February 2, 2026
Watch LIVE NOW on @paramountplus 📺 pic.twitter.com/1jzJtugvye
Попри поразку, статистика ударів свідчить про домінування Гвоздика до моменту зупинки бою. Українець випереджав суперника за всіма ключовими показниками: 129 проти 80 за загальною кількістю точних ударів, 53 проти 37 за джебами та 76 проти 43 за силовими ударами.
