Гвоздик програв нокаутом Калайджичу, хоча впевнено вів за очками

Дата публікації: 2 лютого 2026 12:18
Гвоздик домінував, але програв Калайджичу нокаутом — статистика ударів
Олександр Гвоздик. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу Zuffa Boxing 02 від президента UFC Дейни Вайта. В рамках шоу виступили українці Олександр Гвоздик та Сергій Богачук.

Суперником Гвоздика став серб Радівоє Калайджич, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гвоздик домінував поки не пропустив удар

Поєдинок розпочався за сценарієм, якого очікували експерти та букмекери. Український боксер був великим фаворитом й тому одразу захопив ініціативу й уже в першому раунді відправив суперника в нокдаун.

Перевага Гвоздика зберігалася й надалі. У четвертому раунді він притис Калайджича до канатів, провів серію влучних ударів, після чого рефері знову відкрив рахунок. На цьому етапі бій повністю проходив під контролем українця, який виглядав швидшим і точнішим. Можна відзначити, що він домінував.

Втім, вирішальний перелом настав у сьомому раунді. Калайджич несподівано зумів змінити хід поєдинку: спочатку він відправив Гвоздика в нокдаун, а згодом повторив успіх. Після другого падіння українець уже не зміг продовжити бій, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Калайджича нокаутом.

Попри поразку, статистика ударів свідчить про домінування Гвоздика до моменту зупинки бою. Українець випереджав суперника за всіма ключовими показниками: 129 проти 80 за загальною кількістю точних ударів, 53 проти 37 за джебами та 76 проти 43 за силовими ударами.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик не захотів вітатись з російським боксером.

Також раніше Михайло Кохан натякнув, що за час відсторонення росіяни активно сидять на допінгу.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
