Гвоздик доминировал, но проиграл Калайджичу нокаутом - статистика ударов

В Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу Zuffa Boxing 02 от президента UFC Дэйны Уайта. В рамках шоу выступили украинцы Александр Гвоздик и Сергей Богачук.

Соперником Гвоздика стал серб Радивое Калайджич, сообщил портал Новини.LIVE.

Гвоздик доминировал пока не пропустил удар

Поединок начался по сценарию, которого ожидали эксперты и букмекеры. Украинский боксер был большим фаворитом и поэтому сразу захватил инициативу и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун.

Преимущество Гвоздика сохранялось и в дальнейшем. В четвертом раунде он прижал Калайджича к канатам, провел серию точных ударов, после чего рефери снова открыл счет. На этом этапе бой полностью проходил под контролем украинца, который выглядел быстрее и точнее. Можно отметить, что он доминировал.

Впрочем, решающий перелом наступил в седьмом раунде. Калайджич неожиданно сумел изменить ход поединка: сначала он отправил Гвоздика в нокдаун, а затем повторил успех. После второго падения украинец уже не смог продолжить бой, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Калайджича нокаутом.

Несмотря на поражение, статистика ударов свидетельствует о доминировании Гвоздика до момента остановки боя. Украинец опережал соперника по всем ключевым показателям: 129 против 80 по общему количеству точных ударов, 53 против 37 по джебам и 76 против 43 по силовым ударам.

