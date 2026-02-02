Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гвоздик проиграл нокаутом Калайджичу, хотя уверенно вел по очкам

Гвоздик проиграл нокаутом Калайджичу, хотя уверенно вел по очкам

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:18
Гвоздик доминировал, но проиграл Калайджичу нокаутом - статистика ударов
Александр Гвоздик. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу Zuffa Boxing 02 от президента UFC Дэйны Уайта. В рамках шоу выступили украинцы Александр Гвоздик и Сергей Богачук.

Соперником Гвоздика стал серб Радивое Калайджич, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гвоздик доминировал пока не пропустил удар

Поединок начался по сценарию, которого ожидали эксперты и букмекеры. Украинский боксер был большим фаворитом и поэтому сразу захватил инициативу и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун.

Преимущество Гвоздика сохранялось и в дальнейшем. В четвертом раунде он прижал Калайджича к канатам, провел серию точных ударов, после чего рефери снова открыл счет. На этом этапе бой полностью проходил под контролем украинца, который выглядел быстрее и точнее. Можно отметить, что он доминировал.

Впрочем, решающий перелом наступил в седьмом раунде. Калайджич неожиданно сумел изменить ход поединка: сначала он отправил Гвоздика в нокдаун, а затем повторил успех. После второго падения украинец уже не смог продолжить бой, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Калайджича нокаутом.

Несмотря на поражение, статистика ударов свидетельствует о доминировании Гвоздика до момента остановки боя. Украинец опережал соперника по всем ключевым показателям: 129 против 80 по общему количеству точных ударов, 53 против 37 по джебам и 76 против 43 по силовым ударам.

Напомним, ранее Александр Усик не захотел здороваться с российским боксером.

Также ранее Михаил Кохан намекнул, что за время отстранения россияне активно сидят на допинге.

бокс Александр Гвоздик профессиональный бокс украинские боксеры боксер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации