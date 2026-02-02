Богачук победил россиянина Бутаева и получил награду Бой ночи

Сергей Богачук и Раджаб Бутаев. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу компании Zuffa Boxing Дэйны Уайта. В одном из поединков на ринг вышел украинец Сергей Богачук.

Соперником винничанина стал россиянин Раджаб Бутаев, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Богачук одолел россиянина

Бой между Богачуком и Бутаевым получился напряженным и конкурентным, с постоянной сменой акцентов на протяжении 10 раундов.

Начало осталось за россиянином, который сразу навязал силовой бокс, активно работал по корпусу, комбинировал удары и пытался контролировать темп благодаря движению. Богачук в ответ повысил интенсивность и начал выравнивать ход боя.

Ключевым преимуществом Сергея стала скорость. Украинец постоянно сокращал дистанцию, навязывал ближний бой и системно работал правым джебом, что позволяло ломать ритм оппонента. Именно этот элемент стал определяющим на длинной дистанции, несмотря на то что Бутаев выглядел убедительнее в силовых обменах.

В конце поединка Богачук выглядел свежее и увереннее провел завершающий отрезок.

Судейские записки разделились, однако двое арбитров отдали преимущество Богачуку со счетом 96:94, тогда как третий увидел минимальное преимущество Бутаева — 94:96. Таким образом украинец одержал победу раздельным решением.

Статистика ударов подтвердила характер боя: Богачук имел общее преимущество по количеству точных ударов — 317 против 255, прежде всего благодаря доминированию в джебах — 111 против 31. В то же время Бутаев перебил украинца по силовым ударам — 224 против 206.

После завершения турнира поединок Богачука и Бутаева получил награду Бой ночи. Благодаря этому боксеры получили дополнительные финансовые бонусы.

