Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Богачук у дуже важкому поєдинку здолав росіянина Бутаєва

Богачук у дуже важкому поєдинку здолав росіянина Бутаєва

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 10:39
Богачук переміг росіянина Бутаєва та отримав нагороду Бій ночі
Сергій Богачук та Раджаб Бутаєв. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу компанії Zuffa Boxing Дейни Вайта. В одному з поєдинків на ринг вийшов українець Сергій Богачук.

Суперником вінничанина став росіянин Раджаб Бутаєв, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як Богачук здолав росіянина

Бій між Богачуком і Бутаєвим вийшов напруженим і конкурентним, із постійною зміною акцентів упродовж 10 раундів.

Початок залишився за росіянином, який одразу нав’язав силовий бокс, активно працював по корпусу, комбінував удари та намагався контролювати темп завдяки руху. Богачук у відповідь підвищив інтенсивність і почав вирівнювати хід бою.

Ключовою перевагою Сергія стала швидкість. Українець постійно скорочував дистанцію, нав’язував ближній бій і системно працював правим джебом, що дозволяло ламати ритм опонента. Саме цей елемент став визначальним на довгій дистанції, попри те що Бутаєв виглядав переконливіше в силових обмінах.

Наприкінці поєдинку Богачук виглядав свіжішим і впевненіше провів завершальний відрізок.

Суддівські записки розділилися, однак двоє арбітрів віддали перевагу Богачуку з рахунком 96:94, тоді як третій побачив мінімальну перевагу Бутаєва — 94:96. Таким чином українець здобув перемогу роздільним рішенням.

Статистика ударів підтвердила характер бою: Богачук мав загальну перевагу за кількістю точних ударів — 317 проти 255, насамперед завдяки домінуванню в джебах — 111 проти 31. Водночас Бутаєв перебив українця за силовими ударами — 224 проти 206.

Після завершення турніру поєдинок Богачука та Бутаєва отримав нагороду Бій ночі. Завдяки цьому боксери здобули додаткові фінансові бонуси.

Нагадаємо, чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проігнорував друга Рамзана Кадирова Артура Бетербієва.

Також раніше Михайло Кохан натякнув, що росіяни активно вживають допінг.

бокс Сергій Богачук професійний бокс українські боксери боксер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації