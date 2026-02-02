Богачук переміг росіянина Бутаєва та отримав нагороду Бій ночі

Сергій Богачук та Раджаб Бутаєв. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу компанії Zuffa Boxing Дейни Вайта. В одному з поєдинків на ринг вийшов українець Сергій Богачук.

Суперником вінничанина став росіянин Раджаб Бутаєв, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Богачук здолав росіянина

Бій між Богачуком і Бутаєвим вийшов напруженим і конкурентним, із постійною зміною акцентів упродовж 10 раундів.

Початок залишився за росіянином, який одразу нав’язав силовий бокс, активно працював по корпусу, комбінував удари та намагався контролювати темп завдяки руху. Богачук у відповідь підвищив інтенсивність і почав вирівнювати хід бою.

Ключовою перевагою Сергія стала швидкість. Українець постійно скорочував дистанцію, нав’язував ближній бій і системно працював правим джебом, що дозволяло ламати ритм опонента. Саме цей елемент став визначальним на довгій дистанції, попри те що Бутаєв виглядав переконливіше в силових обмінах.

Наприкінці поєдинку Богачук виглядав свіжішим і впевненіше провів завершальний відрізок.

Суддівські записки розділилися, однак двоє арбітрів віддали перевагу Богачуку з рахунком 96:94, тоді як третій побачив мінімальну перевагу Бутаєва — 94:96. Таким чином українець здобув перемогу роздільним рішенням.

Статистика ударів підтвердила характер бою: Богачук мав загальну перевагу за кількістю точних ударів — 317 проти 255, насамперед завдяки домінуванню в джебах — 111 проти 31. Водночас Бутаєв перебив українця за силовими ударами — 224 проти 206.

Після завершення турніру поєдинок Богачука та Бутаєва отримав нагороду Бій ночі. Завдяки цьому боксери здобули додаткові фінансові бонуси.

Нагадаємо, чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проігнорував друга Рамзана Кадирова Артура Бетербієва.

Також раніше Михайло Кохан натякнув, що росіяни активно вживають допінг.