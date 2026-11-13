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Главная Спорт Бой Усика с Бенавидесом под угрозой из-за решения WBC

Бой Усика с Бенавидесом под угрозой из-за решения WBC

Ua ru
13 ноября 2026 20:22
Усик может не встретиться с Бенавидесом из-за решения WBC по поводу Опетаи Reuters
Украинский боксер, бывший чемпион мира Александр Усик. Фото: Reuters

Потенциальный поединок Александра Усика с непобежденным американским боксером Давидом Бенавидесом оказался под угрозой из-за решения Всемирного боксерского совета (WBC). Организация определила для американца обязательного соперника в первом тяжелом весе, из-за чего возможную встречу с украинцем могут отложить до осени 2027 года.

Об этом сообщает портал Boxing News, передает Новини.LIVE.

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Давид Бенавидес
Давид Бенавидес. Фото: instagram.com/benavidez300

WBC поставил под угрозу бой Усика с Бенавидесом

На 64-й ежегодной конвенции WBC в мексиканском Акапулько определили обязательного претендента на чемпионский пояс в крузервейте.

Если 5 декабря Бенавидес победит поляка Михала Чеслака и завоюет титул WBC, следующим соперником американца должен стать австралиец Джей Опетая, который 11 декабря может провести бой с Деонтеем Уайлдером в супертяжелом весе.

Представители Опетаи согласились отказаться от регулярного титула WBA, после чего австралийца подняли на вторую позицию рейтинга WBC и предоставили статус обязательного претендента.

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В случае отказа от защиты титула против Опетаи Бенавидес рискует потерять чемпионский пояс.

Ранее американец и австралиец публично согласились провести объединительный поединок в мае 2027 года. Усик в таком случае сможет сразиться с Бенавидесом не раньше осени.

Дополнительной интригой остается ситуация с вакантным поясом IBF. Австралиец пытается через суд вернуть себе титул, что потенциально может повысить статус его будущего противостояния с Бенавидесом до объединительного боя.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Усик заявил о готовности вернуться в первый тяжелый вес ради поединка с Бенавидесом. Украинский боксер отметил, что уже достиг своих целей в супертяжелом дивизионе.

Также Новини.LIVE писал о срыве переговоров о бое Усика с Деонтеем Уайлдером. По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны не договорились из-за финансовых требований украинца.

Александр Усик бокс украинские боксеры Давид Бенавидес WBC
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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