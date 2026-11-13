Український боксер, ексчемпіон світу Олександр Усик. Фото: Reuters

Потенційний поєдинок Олександра Усика з непереможним американським боксером Давідом Бенавідесом опинився під загрозою через рішення Всесвітньої боксерської ради (WBC). Організація визначила для американця обов'язкового суперника у першій важкій вазі, через що можливу зустріч із українцем можуть відкласти до осені 2027 року.

Про це повідомляє портал Boxing News, передає Новини.LIVE.

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Давід Бенавідес. Фото: instagram.com/benavidez300

WBC поставила під загрозу бій Усика з Бенавідесом

На 64-й щорічній конвенції WBC у мексиканському Акапулько визначили обов'язкового претендента на чемпіонський пояс у крузервейті.

Якщо 5 грудня Бенавідес переможе поляка Міхала Чеслака та завоює титул WBC, наступним суперником американця має стати австралієць Джей Опетая, який 11 грудня може провести бій із Деонтеєм Вайлдером в надважкій вазі.

Представники Опетаї погодилися відмовитися від регулярного титулу WBA, після чого австралійця підняли на другу позицію рейтингу WBC та надали статус обов'язкового претендента.

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У разі відмови від захисту титулу проти Опетаї Бенавідес ризикуватиме втратити чемпіонський пояс.

Раніше американець та австралієць публічно погодилися провести об'єднавчий поєдинок у травні 2027 року. Усик у такому випадку зможе побитися з Бенавідесом не раніше осені.

Додатковою інтригою залишається ситуація з вакантним поясом IBF. Австралієць намагається через суд повернути собі титул, що потенційно може підвищити статус його майбутнього протистояння з Бенавідесом до об’єднавчого бою.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Усик заявив про готовність повернутися до першої важкої ваги заради поєдинку з Бенавідесом. Український боксер зазначив, що вже досягнув своїх цілей у надважкому дивізіоні.

Також Новини.LIVE писав про зрив переговорів щодо бою Усика з Деонтеєм Вайлдером. За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, сторони не домовилися через фінансові вимоги українця.