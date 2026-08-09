Болельщики Челси отреагировали на третий матч Мудрика после возвращения

Михаил Мудрик. Фото: "Челси". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик провел свой третий матч после возвращения на поле. В товарищеском матче с "Дарул Такзим" украинец отличился результативной подачей, после которой защитник соперника сбил мяч в собственные ворота.

О реакции болельщиков на игру Мудрика сообщил портал Новини.LIVE.

Просто послушайте, какой шум поднялся, когда Мудрик

с мячом😅🔥 pic.twitter.com/9F34Ia5KJ2 — Адениджи Ололаде Эбенезер (@Ade_Fresh17) 9 августа 2026

Что фанаты "Челси" думают о Мудрике

Несмотря на то, что Мудрик провел на поле очень мало времени, его действия вызвали активное обсуждение среди болельщиков "Челси". Часть болельщиков считает, что украинец заслуживает большего игрового времени, тогда как другие отмечают, что после почти двухлетнего перерыва ему необходимо постепенно набирать форму. Третьи же хотят, чтобы его отдали в аренду.

Гонсало Кэрол: "Михаил Мудрик очень хорош. Я повторяю: немногие футболисты могут простоять без игры два года и вернуться практически без потери качества".

Stunner: "Мудрик сделал за две минуты больше, чем Джейми Гиттенс за 85. Я бы оставил Мудрика, а Гиттенса отправил бы в аренду".

RAY: "Я понимаю, что он не играл почти два года, но давать Мудрику всего пять минут в каждом матче недостаточно. На данном этапе лучше уже отдать его в аренду".

AD CFCET: "Мудрик заставил соперника забить автогол и помог команде сравнять счёт. Трудно поверить, что этот человек почти два года не играл в футбол".

KeepingItABuck50: "Я бы лучше оставил Мудрика, чем Гиттенса. На мой взгляд, он более сильный футболист. Гиттенса стоит отдать в аренду".

Матч с "Дарул Такзим" стал для 25-летнего украинца третьим подряд после окончания дисквалификации. До этого Мудрик выходил на замену в товарищеских матчах против "Ювентуса" (0:1) и "Милана" (3:0).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил о критике в адрес Мудрика со стороны болельщиков за игру с «Миланом».

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