Боруссия Д продлит контракт с украинцем, который превзошел Ярмоленко

Даниил Кревсун. Фото: instagram.com/danylo_krevsun

Дортмундская "Боруссия" планирует продлить контракт с украинским игроком Даниилом Кревсуном. 21-летний футболист достиг важного юбилея в системе клуба.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RUHR24.

"Боруссия" Дортмунд хочет продлить контракт с Кревсуном

В матче Регионаллиги против "Бохольта" Кревсун отметился голом и провел свой 100-й матч в составе молодежных команд "Боруссии". Украинец выступает за U19 и U23 и стабильно демонстрирует результативную игру.

Контракт Кревсуна с немецким клубом заканчивается в конце сезона, однако руководство уже ведет переговоры о его продлении. В случае успешных договоренностей он станет еще одним игроком, которого "Боруссия" сохранит в своем проекте.

Кревсун выступает на позиции атакующего полузащитника и является основным игроком в молодежной сборной Украины. За команду U21 он провел пять матчей и отметился тремя результативными действиями.

Показатели украинца в системе дортмундцев превышают статистику Андрея Ярмоленко, который выступал за первую команду клуба в 2017-2018 годах. Кревсун имеет 100 матчей, 11 голов и 12 ассистов, тогда как Ярмоленко провел 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач, но за основную команду.

Ранее Кревсун попадал в заявку первой команды "Боруссии", однако пока что не дебютировал на профессиональном уровне. В клубе рассчитывают на дальнейший прогресс украинца и его интеграцию в основной состав.

