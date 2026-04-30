Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Боруссия Дортмунд подпишет новый контракт с украинским талантливым игроком

Боруссия Дортмунд подпишет новый контракт с украинским талантливым игроком

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 07:30
Боруссия Д продлит контракт с украинцем, который превзошел Ярмоленко
Даниил Кревсун. Фото: instagram.com/danylo_krevsun

Дортмундская "Боруссия" планирует продлить контракт с украинским игроком Даниилом Кревсуном. 21-летний футболист достиг важного юбилея в системе клуба.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RUHR24.

"Боруссия" Дортмунд хочет продлить контракт с Кревсуном

В матче Регионаллиги против "Бохольта" Кревсун отметился голом и провел свой 100-й матч в составе молодежных команд "Боруссии". Украинец выступает за U19 и U23 и стабильно демонстрирует результативную игру.

Контракт Кревсуна с немецким клубом заканчивается в конце сезона, однако руководство уже ведет переговоры о его продлении. В случае успешных договоренностей он станет еще одним игроком, которого "Боруссия" сохранит в своем проекте.

Кревсун выступает на позиции атакующего полузащитника и является основным игроком в молодежной сборной Украины. За команду U21 он провел пять матчей и отметился тремя результативными действиями.

Читайте также:

Показатели украинца в системе дортмундцев превышают статистику Андрея Ярмоленко, который выступал за первую команду клуба в 2017-2018 годах. Кревсун имеет 100 матчей, 11 голов и 12 ассистов, тогда как Ярмоленко провел 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач, но за основную команду.

Ранее Кревсун попадал в заявку первой команды "Боруссии", однако пока что не дебютировал на профессиональном уровне. В клубе рассчитывают на дальнейший прогресс украинца и его интеграцию в основной состав.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Михаил Мудрик получил дисквалификацию на четыре года и уже подал апелляцию, пытаясь обжаловать это решение.

Также Новини.LIVE информировал, что киевское "Динамо" понесло еще одну кадровую потерю в центре поля перед принципиальным матчеи против "Шахтера".

Боруссия Дортмунд Бундеслига Даниил Кревсун
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации