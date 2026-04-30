Боруссія Д продовжить контракт з українцем, який перевершив Ярмоленка

Данило Кревсун.

Дортмундська "Боруссія" планує продовжити контракт з українським гравцем Данилом Кревсуном. 21-річний футболіст досяг важливого ювілею у системі клубу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RUHR24.

У матчі Регіоналліги проти "Бохольта" Кревсун відзначився голом і провів свій 100-й матч у складі молодіжних команд "Боруссії". Українець виступає за U19 і U23 і стабільно демонструє результативну гру.

Контракт Кревсуна з німецьким клубом закінчується наприкінці сезону, однак керівництво вже веде переговори про його продовження. У разі успішних домовленостей він стане ще одним гравцем, якого "Боруссія" збереже у своєму проєкті.

Кревсун виступає на позиції атакувального півзахисника і є основним гравцем у молодіжній збірній України. За команду U21 він провів п’ять матчів і відзначився трьома результативними діями.

Показники українця у системі дортмундців перевищують статистику Андрія Ярмоленка, який виступав за першу команду клубу у 2017–2018 роках. Кревсун має 100 матчів, 11 голів і 12 асистів, тоді як Ярмоленко провів 26 матчів, забив шість м’ячів і віддав шість результативних передач, але за основну команду.

Раніше Кревсун потрапляв до заявки першої команди "Боруссії", однак поки що не дебютував на професійному рівні. У клубі розраховують на подальший прогрес українця та його інтеграцію до основного складу.

