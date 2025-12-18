Відео
Головна Спорт Футболіст Боруссії може переїхати в український клуб

Футболіст Боруссії може переїхати в український клуб

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 09:14
Кревсун цікавий Металісту 1925 та Поліссю
Данило Кревсун (у центрі) святкує перемогу. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Центральний півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Данило Кревсун опинився у сфері інтересів одразу двох клубів УПЛ. Уже взимку він може опинитися у складі харківського "Металіста 1925" або житомирського "Полісся".

Інформацію про можливий розвиток ситуації навколо 20-річного футболіста поширив Telegram-канал "ТаТоТаке".

Контракт українського хавбека з німецьким клубом завершується в червні, водночас сам гравець розглядає різні варіанти продовження кар'єри й не відкидає можливість залишитися в європейському футболі. Водночас інтерес з боку українських команд уже має предметний характер.

Даниил Кревсун
Данило Кревсун у збірній України. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Кревсун взимку може повернутися в Україну

Дортмундська "Боруссія" з високою ймовірністю готова відпустити українця вже в січні, якщо йтиметься про перехід із системою бонусів. Для клубів УПЛ це створює вікно можливостей, оскільки дає змогу вступити в переговори до завершення контракту й уникнути конкуренції влітку.

Данило Кревсун є вихованцем українського футболу і виступає за другу команду "Боруссії" на позиції центрального півзахисника. У сезоні 2025/26 він провів 16 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами. Українець стабільно входить у ротацію команди та набирає ігровий досвід на дорослому рівні.

Нагадаємо, Андрій Лунін допоміг "Реалу" перемогти як капітан мадридської команди.

Українські фігуристи Артем Коваль та Ірина Підгайна завоювали важливу медаль на престижному Гран-прі.

спорт Футбол трансфери Боруссія Дортмунд Полісся ФК Металіст 1925 Данило Кревсун
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
