Кревсун цікавий Металісту 1925 та Поліссю

Данило Кревсун (у центрі) святкує перемогу. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Центральний півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Данило Кревсун опинився у сфері інтересів одразу двох клубів УПЛ. Уже взимку він може опинитися у складі харківського "Металіста 1925" або житомирського "Полісся".

Інформацію про можливий розвиток ситуації навколо 20-річного футболіста поширив Telegram-канал "ТаТоТаке".

Контракт українського хавбека з німецьким клубом завершується в червні, водночас сам гравець розглядає різні варіанти продовження кар'єри й не відкидає можливість залишитися в європейському футболі. Водночас інтерес з боку українських команд уже має предметний характер.

Данило Кревсун у збірній України. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Кревсун взимку може повернутися в Україну

Дортмундська "Боруссія" з високою ймовірністю готова відпустити українця вже в січні, якщо йтиметься про перехід із системою бонусів. Для клубів УПЛ це створює вікно можливостей, оскільки дає змогу вступити в переговори до завершення контракту й уникнути конкуренції влітку.

Данило Кревсун є вихованцем українського футболу і виступає за другу команду "Боруссії" на позиції центрального півзахисника. У сезоні 2025/26 він провів 16 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами. Українець стабільно входить у ротацію команди та набирає ігровий досвід на дорослому рівні.

