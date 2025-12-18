Видео
Главная Спорт Футболист Боруссии может переехать в украинский клуб

Футболист Боруссии может переехать в украинский клуб

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 09:14
Кревсун интересен Металлисту 1925 и Полесью
Даниил Кревсун (в центре) празднует победу. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Центральный полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Даниил Кревсун оказался в сфере интересов сразу двух клубов УПЛ. Уже зимой он может оказаться в составе харьковского "Металлиста 1925" или житомирского "Полесья".

Информацию о возможном развитии ситуации вокруг 20-летнего футболиста распространил Telegram-канал "ТаТоТаке". 

Читайте также:

Контракт украинского хавбека с немецким клубом завершается в июне, при этом сам игрок рассматривает разные варианты продолжения карьеры и не исключает возможность остаться в европейском футболе. Вместе с тем интерес со стороны украинских команд уже имеет предметный характер. 

Даниил Кревсун
Даниил Кревсун в сборной Украины. Фото: instagram.com/danylo_krevsun/

Кревсун зимой может вернуться в Украину

Дортмундская "Боруссия" с высокой вероятностью готова отпустить украинца уже в январе, если речь пойдет о переходе с системой бонусов. Для клубов УПЛ это создает окно возможностей, поскольку позволяет вступить в переговоры до завершения контракта и избежать конкуренции летом.

Даниил Кревсун является воспитанником украинского футбола и выступает за вторую команду "Боруссии" на позиции центрального полузащитника. В сезоне 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Украинец стабильно входит в ротацию команды и набирая игровой опыт на взрослом уровне. 

Напомним, Андрей Лунин помог "Реалу" победить в качестве капитана мадридской команды. 

Украинский фигуристы Артем Коваль и Ирина Пидгайна завоевали важную медаль на престижном Гран-при. 

спорт Футбол трансферы Боруссия Дортмунд Полесье ФК Металлист 1925 Даниил Кревсун
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
