Україна
Известный украинский футболист вместе с семьей попал в ДТП

Известный украинский футболист вместе с семьей попал в ДТП

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:44
Семья украинского футболиста Кравца попала в тяжелое ДТП
Василий Кравец на поле. Фото: instagram.com/vasyan3/

Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области. Инцидент произошел 16 декабря вблизи села Тараканов.

О деталях происшествия сообщила пресс-служба Главного управлении ГСЧС Украины в регионе.

По официальной информации, на участке дороги столкнулись сразу четыре транспортных средства: три грузовика марок DAF, Volvo и Scania, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился футболист с близкими. В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения. 

Василий Кравец
Василий Кравец с семьей. Фото: instagram.com/vasyan3/

Последствия аварии и состояние пострадавших

Из-за деформации автомобиля внутри оказались зажаты женщина и ребенок, которых спасатели оперативно деблокировали. Сам Кравец сумел выбраться из машины самостоятельно, а все участники происшествия остались живы и были переданы медикам и профильным службам.

Позже футболист сообщил о случившемся в социальных сетях, выразив благодарность за поддержку и подчеркнув, что самое главное — сохраненные жизни.

На данный момент Кравец находится на контракте с "Металлистом 1925", однако после прихода Младена Бартуловича был переведен в дублирующий состав команды.

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
