Семья украинского футболиста Кравца попала в тяжелое ДТП

Известный украинский футболист вместе с семьей попал в ДТП
Защитник харьковского "Металлиста 1925" Василий Кравец вместе с семьей попал в дорожно-транспортное происшествие в Ровенской области. Инцидент произошел 16 декабря вблизи села Тараканов.
О деталях происшествия сообщила пресс-служба Главного управлении ГСЧС Украины в регионе.
По официальной информации, на участке дороги столкнулись сразу четыре транспортных средства: три грузовика марок DAF, Volvo и Scania, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился футболист с близкими. В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения.
Последствия аварии и состояние пострадавших
Из-за деформации автомобиля внутри оказались зажаты женщина и ребенок, которых спасатели оперативно деблокировали. Сам Кравец сумел выбраться из машины самостоятельно, а все участники происшествия остались живы и были переданы медикам и профильным службам.
Позже футболист сообщил о случившемся в социальных сетях, выразив благодарность за поддержку и подчеркнув, что самое главное — сохраненные жизни.
На данный момент Кравец находится на контракте с "Металлистом 1925", однако после прихода Младена Бартуловича был переведен в дублирующий состав команды.
