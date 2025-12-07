Видео
Видео

Главная Спорт Металлист 1925 сообщил, что на самом деле произошло в Житомире

Металлист 1925 сообщил, что на самом деле произошло в Житомире

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 23:59
Стало известно, что именно сорвало матч Металлист 1925 — Верес в Житомире
Игроки "Металлиста 1925" после остановки матча. Фото: "Металлист 1925"

В Житомире на "Центральном стадионе" не доиграли матч 15-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Верес". На арене не могли наладить освещение.

Руководитель пресс-службы "Металлиста 1925" Павел Посохов в Telegram назвал причину отключений света.

Металлист 1925 — Верес
Болельщики на стадионе. Фото: "Металлист 1925"

Почему не доиграли матч "Металлист 1925" — "Верес"

По словам Посохова, причиной проблем со светом стали скачки напряжения.

Посохов рассказал, что перед началом игры напряжение резко подскочило до 360 вольт, в результате чего сгорела щитовая. Из-за этого электричество исчезло не только на арене, но и в окружающем районе не работало.

Стадион имел запасной генератор достаточной мощности, но система не выдерживала нагрузки: щитовая, которая уже была повреждена, не позволяла стабильно подключить резервное питание.

Несмотря на то, что электрики работали максимально оперативно, каждая попытка запустить освещение завершалась срывом подачи тока. Именно это стало причиной переноса матча.

Напомним, ранее ЛНЗ стал новым лидером турнирной таблицы УПЛ.

Украинского защитника "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в симуляции из-за россиянина.

футбол Житомир УПЛ Верес ФК Металлист 1925
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
