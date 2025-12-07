Відео
Головна Спорт Металіст 1925 повідомив, що насправді сталося в Житомирі

Металіст 1925 повідомив, що насправді сталося в Житомирі

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 23:59
Стало відомо, що саме зірвало матч Металіст 1925 — Верес у Житомирі
Гравці "Металіста 1925" після зупинки матчу. Фото: "Металіст 1925"

В Житомирі на "Центральному стадіоні" не дограли матч 15-го туру УПЛ "Металіст 1925" — "Верес". На арені не могли налагодити освітлення.

Керівник пресслужби "Металіста 1925" Павло Посохов в Telegram назвав причину вимкнень світла.

Уболівальники на стадіоні. Фото: "Металіст 1925"

Чому не дограли матч "Металіст 1925" — "Верес"

За словами Посохова, причиною проблем зі світлом стали стрибком напруги.

Посохов розповів, що перед початком гри напруга різко підскочила до 360 вольтів, унаслідок чого згоріла щитова. Через це електрика зникла не лише на арені, а й у навколишньому районі не працювала.

Стадіон мав запасний генератор достатньої потужності, але система не витримувала навантаження: щитова, яка вже була пошкоджена, не дозволяла стабільно під'єднати резервне живлення.

Попри те, що електрики працювали максимально оперативно, кожна спроба запустити освітлення завершувалася зривом подачі струму. Саме це стало причиною перенесення матчу.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ став новим лідером турнірної таблиці УПЛ.

Українського захисника "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в симуляції через росіянина.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
