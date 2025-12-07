Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Матч Металіст 1925 — Верес завершився скандалом через блекаут

Матч Металіст 1925 — Верес завершився скандалом через блекаут

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:58
Матч Металіста 1925 і Вереса зупинили через блекаут у Житомирі
Матч "Металіст 1925" — "Верес". Фото: "Металіст 1925"

Матч 15-го туру УПЛ між "Металістом 1925" та "Вересом" не вдалося дограти. Гра проходила на "Центральному стадіоні" Житомира.

Матч не дограли через відсутність електроенергії, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Металлист 1925 — Верес
Матч "Металіст 1925" — "Верес". Фото: "Металіст 1925"

В Житомирі відключили стадіон

У Житомирі проблеми почалися на старті гри, яку було відкладено через відсутність електроенергії. Команди чекали запуску генераторів і відновлення штучного освітлення.

Матч вдалося розпочати, і він тривав лише дев’ять хвилин, а потім освітлення знову зникло.

Після короткої перерви поєдинок поновили, але вже за три хвилини це сталося знову. Команди пішли до роздягалень.

Третя спроба відновити гру мала такий самий результат. На 18-й хвилині світло зникло, і головний арбітр Віталій Романов ухвалив рішення завершити матч.

Команди домовилися віддати рішення щодо долі матчу керівництву УПЛ.

Найбільш ймовірним сценарієм є технічна поразка з рахунком 0:3, оскільки саме вони приймали гру та мали забезпечити її проведення.

Для "Центрального стадіону" Житомира ця ситуація сталася вперше. В ефірі УПЛ ТБ заявили, що раніше стадіон не відключали, оскільки він знаходиться біля лікарні, яка є критичною інфраструктурою.

Нагадаємо, раніше в УПЛ змінився лідер, а "Динамо" перервало неприємну серію.

Українського центрбека "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в небажанні грати з росіянином.

футбол УПЛ Верес ФК Металіст 1925 блекаут
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації