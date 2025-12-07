Матч Металіста 1925 і Вереса зупинили через блекаут у Житомирі

Матч "Металіст 1925" — "Верес". Фото: "Металіст 1925"

Матч 15-го туру УПЛ між "Металістом 1925" та "Вересом" не вдалося дограти. Гра проходила на "Центральному стадіоні" Житомира.

Матч не дограли через відсутність електроенергії, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Матч "Металіст 1925" — "Верес". Фото: "Металіст 1925"

В Житомирі відключили стадіон

У Житомирі проблеми почалися на старті гри, яку було відкладено через відсутність електроенергії. Команди чекали запуску генераторів і відновлення штучного освітлення.

Матч вдалося розпочати, і він тривав лише дев’ять хвилин, а потім освітлення знову зникло.

Після короткої перерви поєдинок поновили, але вже за три хвилини це сталося знову. Команди пішли до роздягалень.

Третя спроба відновити гру мала такий самий результат. На 18-й хвилині світло зникло, і головний арбітр Віталій Романов ухвалив рішення завершити матч.

Команди домовилися віддати рішення щодо долі матчу керівництву УПЛ.

Найбільш ймовірним сценарієм є технічна поразка з рахунком 0:3, оскільки саме вони приймали гру та мали забезпечити її проведення.

Для "Центрального стадіону" Житомира ця ситуація сталася вперше. В ефірі УПЛ ТБ заявили, що раніше стадіон не відключали, оскільки він знаходиться біля лікарні, яка є критичною інфраструктурою.

Нагадаємо, раніше в УПЛ змінився лідер, а "Динамо" перервало неприємну серію.

Українського центрбека "ПСЖ" Іллю Забарного звинуватили в небажанні грати з росіянином.