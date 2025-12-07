Видео
Главная Спорт Матч Металлист 1925 — Верес завершился скандалом из-за блэкаута

Матч Металлист 1925 — Верес завершился скандалом из-за блэкаута

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:58
Матч Металлиста 1925 и Вереса остановили из-за блэкаута в Житомире
Матч "Металлист 1925" — "Верес". Фото: "Металлист 1925"

Матч 15-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Вересом" не удалось доиграть. Игра проходила на "Центральном стадионе" Житомира.

Матч не доиграли из-за отсутствия электроэнергии, сообщил портал Новини.LIVE.

Металлист 1925 — Верес
Матч "Металлист 1925" — "Верес". Фото: "Металлист 1925"

В Житомире отключили стадион

В Житомире проблемы начались на старте игры, которая была отложена из-за отсутствия электроэнергии. Команды ждали запуска генераторов и восстановления искусственного освещения.

Матч удалось начать, и он длился всего девять минут, а затем освещение снова исчезло.

После короткого перерыва поединок возобновили, но уже через три минуты это произошло снова. Команды пошли в раздевалки.

Третья попытка возобновить игру имела такой же результат. На 18-й минуте свет исчез, и главный арбитр Виталий Романов принял решение завершить матч.

Команды договорились отдать решение о судьбе матча руководству УПЛ.

Наиболее вероятным сценарием является техническое поражение со счетом 0:3, поскольку именно они принимали игру и должны были обеспечить ее проведение.

Для "Центрального стадиона" Житомира эта ситуация произошла впервые. В эфире УПЛ ТВ заявили, что ранее стадион не отключали, поскольку он находится возле больницы, которая является критической инфраструктурой.

Напомним, ранее в УПЛ сменился лидер, а "Динамо" прервало неприятную серию.

Украинского центрбека "ПСЖ" Илью Забарного обвинили в нежелании играть с россиянином.

футбол УПЛ Верес ФК Металлист 1925 блэкаут
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
