Україна
Відомий український футболіст разом із сім'єю потрапив у ДТП

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:44
Сім'я українського футболіста Кравця потрапила у важку ДТП
Василь Кравець на полі. Фото: instagram.com/vasyan3/

Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець разом із сім'єю потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Рівненській області. Інцидент стався 16 грудня поблизу села Тараканів.

Про деталі події повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в регіоні.

За офіційною інформацією, на ділянці дороги зіткнулися одразу чотири транспортні засоби: три вантажівки марок DAF, Volvo і Scania, а також легковий автомобіль Mercedes-Benz, у якому перебував футболіст із близькими. Унаслідок аварії легковик зазнав серйозних пошкоджень.

Василий Кравец
Василь Кравець із сім'єю. Фото: instagram.com/vasyan3/

Наслідки аварії та стан постраждалих

Через деформацію автомобіля всередині виявилися затиснуті жінка та дитина, яких рятувальники оперативно деблокували. Сам Кравець зумів вибратися з машини самостійно, а всі учасники події залишилися живі й були передані медикам та профільним службам.

Пізніше футболіст повідомив про те, що трапилося, у соціальних мережах, висловивши подяку за підтримку і підкресливши, що найголовніше — збережені життя.

Наразі Кравець перебуває на контракті з "Металістом 1925", однак після приходу Младена Бартуловича його перевели до дублювального складу команди.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
