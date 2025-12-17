Сім'я українського футболіста Кравця потрапила у важку ДТП

Відомий український футболіст разом із сім'єю потрапив у ДТП
Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець разом із сім'єю потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Рівненській області. Інцидент стався 16 грудня поблизу села Тараканів.
Про деталі події повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в регіоні.
За офіційною інформацією, на ділянці дороги зіткнулися одразу чотири транспортні засоби: три вантажівки марок DAF, Volvo і Scania, а також легковий автомобіль Mercedes-Benz, у якому перебував футболіст із близькими. Унаслідок аварії легковик зазнав серйозних пошкоджень.
Наслідки аварії та стан постраждалих
Через деформацію автомобіля всередині виявилися затиснуті жінка та дитина, яких рятувальники оперативно деблокували. Сам Кравець зумів вибратися з машини самостійно, а всі учасники події залишилися живі й були передані медикам та профільним службам.
Пізніше футболіст повідомив про те, що трапилося, у соціальних мережах, висловивши подяку за підтримку і підкресливши, що найголовніше — збережені життя.
Наразі Кравець перебуває на контракті з "Металістом 1925", однак після приходу Младена Бартуловича його перевели до дублювального складу команди.
Нагадаємо, у власників "Динамо" виявилися різні думки з приводу нового головного тренера команди.
Раніше від київського клубу зажадали безкоштовно відпустити одного з футболістів атаки.
Керівництво "Карпат" відправило у відставку головного тренера і звернулося до закордонного фахівця.
Читайте Новини.LIVE!