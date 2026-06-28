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Главная Спорт Бражко и Квиткова опубликовали первые кадры со своей свадьбы

Бражко и Квиткова опубликовали первые кадры со своей свадьбы

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 14:24
Бражко и Квиткова опубликовали первые фото и видео со своей свадьбы
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Опорный полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко и блогер Даша Квиткова впервые показали кадры со своей свадьбы. Молодожены опубликовали в Instagram фотографии и видео с торжественной церемонии.

О новых фото и видео с торжества сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первые кадры после свадьбы

На опубликованных фотографиях и видео Бражко и Квиткова позируют в свадебных нарядах во время торжества. Пара впервые поделилась моментами церемонии после того, как официально стала супругами.

О свадьбе футболиста стало известно ранее, а факт бракосочетания уже подтверждали украинские СМИ.

Бражко сделал предложение Квитковой в сентябре 2025 года. После этого пара неоднократно делилась совместными фотографиями и подробностями подготовки к свадьбе.

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Теперь молодожены впервые обнародовали кадры со своего особенного дня, которых давно ждали поклонники.

Бражко является одним из ключевых игроков киевского "Динамо" и регулярно вызывается в национальную сборную Украины.

Квиткова — победительница шоу "Холостяк" и одна из самых известных украинских блогеров, за жизнью которой в социальных сетях следят миллионы подписчиков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о результатах 17-го игрового дня чемпионата мира. Англия, Аргентина и Хорватия одержали победы.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения группового этапа чемпионата мира окончательно сформировалась сетка 1/16 финала.

Даша Квиткова Владимир Бражко жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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