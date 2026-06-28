Бражко та Квіткова опублікували перші фото та відео зі свого весілля

Бражко та Квіткова опублікували перші кадри зі свого весілля
Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко та блогерка Даша Квіткова вперше показали кадри зі свого весілля. Молодята опублікували в Instagram світлини та відео з урочистої церемонії.
Про нові фото та відео зі святкування повідомив портал Новини.LIVE.
Перші кадри після весілля
На опублікованих фотографіях і відео Бражко та Квіткова позують у весільних вбраннях під час святкування. Пара вперше поділилася моментами церемонії після того, як офіційно стала подружжям.
Про весілля футболіста стало відомо раніше, а факт одруження вже підтверджували українські ЗМІ.
Бражко зробив пропозицію Квітковій у вересні 2025 року. Після цього пара неодноразово ділилася спільними фотографіями та подробицями підготовки до весілля.
Тепер молодята вперше оприлюднили кадри зі свого особливого дня, на які давно чекали шанувальники.
Бражко є одним із ключових гравців київського "Динамо" та регулярно викликається до національної збірної України.
Квіткова — переможниця шоу "Холостяк" та одна з найвідоміших українських блогерок, за життям якої в соціальних мережах стежать мільйони підписників.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про результати 17-го ігрового дня чемпіонату світу. Англія, Аргентина та Хорватія здобули перемоги.
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