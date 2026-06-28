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Головна Спорт Бражко та Квіткова опублікували перші кадри зі свого весілля

Бражко та Квіткова опублікували перші кадри зі свого весілля

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 14:24
Бражко та Квіткова опублікували перші фото та відео зі свого весілля
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Опорний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко та блогерка Даша Квіткова вперше показали кадри зі свого весілля. Молодята опублікували в Instagram світлини та відео з урочистої церемонії.

Про нові фото та відео зі святкування повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перші кадри після весілля

На опублікованих фотографіях і відео Бражко та Квіткова позують у весільних вбраннях під час святкування. Пара вперше поділилася моментами церемонії після того, як офіційно стала подружжям.

Про весілля футболіста стало відомо раніше, а факт одруження вже підтверджували українські ЗМІ.

Бражко зробив пропозицію Квітковій у вересні 2025 року. Після цього пара неодноразово ділилася спільними фотографіями та подробицями підготовки до весілля.

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Тепер молодята вперше оприлюднили кадри зі свого особливого дня, на які давно чекали шанувальники.

Бражко є одним із ключових гравців київського "Динамо" та регулярно викликається до національної збірної України.

Квіткова — переможниця шоу "Холостяк" та одна з найвідоміших українських блогерок, за життям якої в соціальних мережах стежать мільйони підписників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про результати 17-го ігрового дня чемпіонату світу. Англія, Аргентина та Хорватія здобули перемоги.

Також Новини.LIVE писав, що після завершення групового етапу чемпіонату світу остаточно сформувалася сітка 1/16 фіналу.

Даша Квіткова Володимир Бражко дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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