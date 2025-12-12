Бражко і Квіткова показали нове романтичне фото з ліфта

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Несподівано однією з найбільш популярних пар в українському футболі стали півзахисник "Динамо" Володимир Бражко та відома інфлюенсерка Даша Квіткова. Тому нині до них прикута особлива увага.

Судячи з публікацій в Instagram, у пари досі триває романтичний букетний період.

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко пригорнув Квіткову в ліфті

На новому опублікованому фото Бражко та Квіткова з’являються у затишному й романтичному кадрі, зробленому в ліфті.

Бражко ніжно поцілував Квіткову в голову, обіймаючи її зі спини, що підкреслює теплі та довірливі стосунки пари. Даша зробила дзеркальне селфі, не боячись розповідати про стосунки всьому світу.

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, що Бражко не поїхав із "Динамо" на матч Ліги конференцій проти "Фіорентини", оскільки він відновлюється після травми.

