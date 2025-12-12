Відео
Головна Спорт Травмований Бражко публічно поцілував Квіткову — фото

Травмований Бражко публічно поцілував Квіткову — фото

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 07:15
Бражко і Квіткова показали нове романтичне фото з ліфта
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Несподівано однією з найбільш популярних пар в українському футболі стали півзахисник "Динамо" Володимир Бражко та відома інфлюенсерка Даша Квіткова. Тому нині до них прикута особлива увага.

Судячи з публікацій в Instagram, у пари досі триває романтичний букетний період.

Читайте також:
Даша Квиткова
Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко пригорнув Квіткову в ліфті

На новому опублікованому фото Бражко та Квіткова з’являються у затишному й романтичному кадрі, зробленому в ліфті.

Бражко ніжно поцілував Квіткову в голову, обіймаючи її зі спини, що підкреслює теплі та довірливі стосунки пари. Даша зробила дзеркальне селфі, не боячись розповідати про стосунки всьому світу.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, що Бражко не поїхав із "Динамо" на матч Ліги конференцій проти "Фіорентини", оскільки він відновлюється після травми.

Нагадаємо, гру Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим оцінили журналісти у Франції.

Головним тренером мадридського "Реалу" призначать Юргена Клоппа.

футбол Даша Квіткова Динамо Володимир Бражко дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
