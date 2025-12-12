Бражко і Квіткова показали нове романтичне фото з ліфта

Травмований Бражко публічно поцілував Квіткову — фото
Несподівано однією з найбільш популярних пар в українському футболі стали півзахисник "Динамо" Володимир Бражко та відома інфлюенсерка Даша Квіткова. Тому нині до них прикута особлива увага.
Судячи з публікацій в Instagram, у пари досі триває романтичний букетний період.
Бражко пригорнув Квіткову в ліфті
На новому опублікованому фото Бражко та Квіткова з’являються у затишному й романтичному кадрі, зробленому в ліфті.
Бражко ніжно поцілував Квіткову в голову, обіймаючи її зі спини, що підкреслює теплі та довірливі стосунки пари. Даша зробила дзеркальне селфі, не боячись розповідати про стосунки всьому світу.
Зазначимо, що Бражко не поїхав із "Динамо" на матч Ліги конференцій проти "Фіорентини", оскільки він відновлюється після травми.
