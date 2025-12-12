Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Травмированный Бражко публично поцеловал Квиткову — фото

Травмированный Бражко публично поцеловал Квиткову — фото

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 07:15
Бражко и Квиткова показали новое романтическое фото из лифта
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Неожиданно одной из самых популярных пар в украинском футболе стали полузащитник "Динамо" Владимир Бражко и известная инфлюенсерка Даша Квиткова. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.

Судя по публикациям в Instagram, у пары до сих пор продолжается романтический букетный период.

Реклама
Читайте также:
Даша Квиткова
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Бражко приобнял Квиткову в лифте

На новом опубликованном фото Бражко и Квиткова появляются в уютном и романтичном кадре, сделанном в лифте.

Бражко нежно поцеловал Квиткову в голову, обнимая ее со спины, что подчеркивает теплые и доверительные отношения пары. Даша сделала зеркальное селфи, не боясь рассказывать об отношениях всему миру.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Владимир Бражко и Даша Квиткова и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, что Бражко не поехал с "Динамо" на матч Лиги конференций против "Фиорентины", поскольку он восстанавливается после травмы.

Напомним, игру Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым оценили журналисты во Франции.

Главным тренером мадридского "Реала" назначат Юргена Клоппа.

футбол Даша Квиткова Динамо Владимир Бражко жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации