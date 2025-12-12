Бражко и Квиткова показали новое романтическое фото из лифта

Травмированный Бражко публично поцеловал Квиткову — фото
Неожиданно одной из самых популярных пар в украинском футболе стали полузащитник "Динамо" Владимир Бражко и известная инфлюенсерка Даша Квиткова. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.
Судя по публикациям в Instagram, у пары до сих пор продолжается романтический букетный период.
Бражко приобнял Квиткову в лифте
На новом опубликованном фото Бражко и Квиткова появляются в уютном и романтичном кадре, сделанном в лифте.
Бражко нежно поцеловал Квиткову в голову, обнимая ее со спины, что подчеркивает теплые и доверительные отношения пары. Даша сделала зеркальное селфи, не боясь рассказывать об отношениях всему миру.
Отметим, что Бражко не поехал с "Динамо" на матч Лиги конференций против "Фиорентины", поскольку он восстанавливается после травмы.
