Бриедис заявил, что у Усика больше нет соперников: он всех победил

Александр Усик. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис высказался о будущем Александра Усика после неожиданного поражения британца Мозеса Итаумы от Филипа Хрговича. Латвийский боксер заявил, что теперь не видит для украинца достойных соперников в супертяжелом дивизионе.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Майриса Бриедиса.

Реклама

Бриедис считает, что Усик уже всех победил

По словам Бриедиса, именно Итауму он считал боксером, который мог создать Усику наибольшие проблемы и даже победить украинца. Однако после поражения британца от Хрговича его мнение изменилось.

"Настолько крут Усик, что он, в принципе, всех победил. Сейчас считаю, что он всех победил. И у него даже нет соперника. Вот последняя звезда, последняя надежда супертяжелого веса, Мозес, на время погасла", — сказал Бриедис.

Латвийский боксер признался, что исход поединка Итаума — Хргович стал для него неожиданностью. По его мнению, этот бой еще раз доказал, что в боксе даже самые обоснованные прогнозы не всегда сбываются.

Читайте также:

Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Для 21-летнего британца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Михаил Мудрик приблизился к переходу в "Тоттенхэм", где может вновь работать под руководством Роберто Де Дзерби.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины после многолетней карьеры в национальной команде.