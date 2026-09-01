Брієдіс заявив, що в Усика більше немає суперників: він всіх переміг

Олександр Усик. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс висловився про майбутнє Олександра Усика після несподіваної поразки британця Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича. Латвійський боксер заявив, що тепер не бачить для українця гідних суперників у надважкому дивізіоні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Майріса Брієдіса.

Реклама

Брієдіс вважає, що Усик вже усіх переміг

За словами Брієдіса, саме Ітауму він вважав боксером, який міг створити Усику найбільші проблеми та навіть перемогти українця. Однак після поразки британця від Хрговича його думка змінилася.

"Наскільки крутий Усик, що він, в принципі, всіх переміг. Зараз вважаю, що він усіх переміг. І немає у нього суперника навіть. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги, Мозес, згасла на якийсь час", — сказав Брієдіс.

Латвійський боксер зізнався, що результат поєдинку Ітаума — Хргович став для нього несподіванкою. На його думку, цей бій ще раз довів, що в боксі навіть найбільш аргументовані прогнози не завжди справджуються.

Читайте також:

Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Для 21-річного британця ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Михайло Мудрик наблизився до переходу в "Тоттенгем", де може знову працювати під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі оголосив про завершення виступів за збірну Аргентини після багаторічної кар'єри в національній команді.