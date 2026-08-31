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Головна Спорт Ітаума вперше прокоментував поразку від Хрговича

Ітаума вперше прокоментував поразку від Хрговича

Ua ru
31 серпня 2026 09:24
Мозес Ітаума відреагував на першу поразку в кар'єрі
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британський надважковаговик Мозес Ітаума вперше прокоментував поразку від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. 21-річний боксер привітав суперника із завоюванням титулу та пообіцяв повернутися ще сильнішим.

Свій коментар після бою Ітаума опублікував в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

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Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та став чемпіоном світу IBF у надважкій вазі.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума та Філіп Хргович. Фото: Reuters

Ітаума висловився про поразку

Ітаума визнав, що цього разу сильнішим виявився більш досвідчений суперник. За словами британця, хоча він і не досяг поставленої мети, цей поєдинок подарував йому безцінний досвід, який стане у пригоді в майбутньому.

"Учора був не мій вечір. Ми прагнули величі, але трохи поступилися більш досвідченому боксеру. Хочу привітати Філіпа Хрговича з перемогою", — сказав Ітаума.

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Британець також подякував уболівальникам за підтримку, назвавши цей вечір особливим, а організаторам — за можливість провести такий поєдинок.

"Бережи вас Господь, бережіть себе, і я ще повернуся", — додав Ітаума.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ітаума після поразки від Хрговича залишив арену на ношах та був доставлений до лікарні.

Також Новини.LIVE писав про перший після тривалої паузи бій Дениса Берінчика завершився поразкою.

бокс Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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