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Главная Спорт Итаума впервые прокомментировал поражение от Хрговича

Итаума впервые прокомментировал поражение от Хрговича

Ua ru
31 августа 2026 09:24
Мозес Итаума отреагировал на первое поражение в карьере
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Британский боксер в супертяжелом весе Мозес Итаума впервые прокомментировал поражение от хорвата Филипа Хрговича в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF. 21-летний боксер поздравил соперника с завоеванием титула и пообещал вернуться еще сильнее.

Свой комментарий после боя Итаума опубликовал в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и стал чемпионом мира IBF в супертяжелом весе.

Мозес Итаума
Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Итаума высказался о поражении

Итаума признал, что на этот раз сильнее оказался более опытный соперник. По словам британца, хотя он и не достиг поставленной цели, этот поединок подарил ему бесценный опыт, который пригодится в будущем.

"Вчера был не мой вечер. Мы стремились к величию, но немного уступили более опытному боксеру. Хочу поздравить Филипа Хрговича с победой", — сказал Итаума.

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Британец также поблагодарил болельщиков за поддержку, назвав этот вечер особенным, а организаторов — за возможность провести такой поединок.

"Да хранит вас Господь, берегите себя, и я ещё вернусь", — добавил Итаума.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Итаума после поражения от Хрговича покинул арену на носилках и был доставлен в больницу.

Также Новини.LIVE писал о том, что первый после длительной паузы бой Дениса Беринчика завершился поражением.

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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