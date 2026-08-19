Бруно Фернандеш отказался оставаться в Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивный обозреватель

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш отказался продлевать контракт с клубом, несмотря на улучшенные финансовые условия. Португальского полузащитника не устроило предложение руководства по новому договору.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети журналиста Саши Тавольери.

Бруну Фернандеш с партнерами по команде. Фото: Reuters

Фернандеш отказался от нового контракта

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" предложил 31-летнему футболисту новый контракт с повышением зарплаты на 500 тысяч евро в год.

Впрочем, Бруну отклонил предложение, поскольку считает предложенное повышение заработной платы недостаточным. Его действующий контракт с английским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Португалец выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. За это время он стал одним из ключевых футболистов команды и получил капитанскую повязку.

В прошлом сезоне Фернандеш провел 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 голевые передачи.

По оценке статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского полузащитника составляет 35 миллионов евро.

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