Бруно Фернандеш отказался оставаться в Манчестер Юнайтед
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш отказался продлевать контракт с клубом, несмотря на улучшенные финансовые условия. Португальского полузащитника не устроило предложение руководства по новому договору.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети журналиста Саши Тавольери.
Фернандеш отказался от нового контракта
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" предложил 31-летнему футболисту новый контракт с повышением зарплаты на 500 тысяч евро в год.
Впрочем, Бруну отклонил предложение, поскольку считает предложенное повышение заработной платы недостаточным. Его действующий контракт с английским клубом действует до 30 июня 2027 года.
Португалец выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года. За это время он стал одним из ключевых футболистов команды и получил капитанскую повязку.
В прошлом сезоне Фернандеш провел 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 22 голевые передачи.
По оценке статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского полузащитника составляет 35 миллионов евро.
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