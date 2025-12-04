Сергей Бубка празднует 62-летие: легенда легкой атлетики и рекордсмен

Сергей Бубка. Фото: УНИАН

Легендарный легкоатлет и функционер Сергей Бубка 4 декабря празднует свой День рождения. Культовому спортсмену исполнилось 62 года.

Его имя стало символом рекордов и профессионализма, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сергей Бубка. Фото: УНИАН

Бубка празднует свое 62-летие

Бубка — это человек, о котором говорят как о революционере в прыжках с шестом. Он первым в мире перепрыгнул высоту 6 метров и удерживал статус абсолютного рекордсмена почти два десятилетия. Его карьера — это 35 мировых рекордов, большинство из которых установлены в период 1984-1994 годов, когда он был безоговорочным лидером дисциплины.

Олимпийский чемпион Сеула-1988, многократный чемпион мира, обладатель титулов лучшего легкоатлета планеты — Бубка стал примером того, как талант, работа и смелость могут изменить целый вид спорта. Его техника, подход к тренировкам и психологическая устойчивость стали основой для нового поколения прыгунов с шестом.

После завершения карьеры спортсмена Бубка продолжил работать для развития спорта: стал президентом НОК Украины, вице-президентом IAAF, участвовал в международных реформах и программах поддержки молодежи. Он до сих пор работает с МОК и World Athletics

Успехи Бубки вдохновляли спортсменов во всем мире, а вклад в развитие легкой атлетики до сих пор имеет колоссальное значение.

Вероятно, сейчас Бубка с семьей проживают в Монако.

Напомним, теннисистка Марта Костюк получала предложения о смене гражданства.

У полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика есть шанс вернуться в футбол.