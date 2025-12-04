Відео
Головна Спорт Бубка святкує 62-річчя — легенда, яка змінила легку атлетику

Бубка святкує 62-річчя — легенда, яка змінила легку атлетику

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 07:40
Сергій Бубка святкує 62-річчя: легенда легкої атлетики та рекордсмен
Сергій Бубка. Фото: УНІАН

Легендарний легкоатлет та функціонер Сергій Бубка 4 грудня святкує свій День народження. Культовому спортсмену виповнилось 62 роки.

Його ім'я стало символом рекордів та професіоналізму, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сергей Бубка
Сергій Бубка. Фото: УНІАН

Бубка святкує своє 62-річчя

Бубка — це людина, про яку говорять як про революціонера в стрибках із жердиною. Він першим у світі перестрибнув висоту 6 метрів і утримував статус абсолютного рекордсмена майже два десятиліття. Його кар'єра — це 35 світових рекордів, більшість із яких встановлені у період 1984–1994 років, коли він був беззаперечним лідером дисципліни.

Олімпійський чемпіон Сеула-1988, багаторазовий чемпіон світу, володар титулів найкращого легкоатлета планети — Бубка став прикладом того, як талант, робота та сміливість можуть змінити цілий вид спорту. Його техніка, підхід до тренувань та психологічна стійкість стали основою для нового покоління стрибунів із жердиною.

Після завершення кар'єри спортсмена Бубка продовжив працювати для розвитку спорту: став президентом НОК України, віцепрезидентом IAAF, брав участь у міжнародних реформах та програмах підтримки молоді. Він досі працює з МОК та World Athletics

Успіхи Бубки надихали спортсменів у всьому світі, а внесок у розвиток легкої атлетики й досі має колосальне значення.

Ймовірно, наразі Бубка з сім’єю проживають в Монако.

Нагадаємо, тенісистка Марта Костюк отримувала пропозиції про зміну громадянства.

У півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика є шанс повернутися в футбол.

Легка атлетика Сергій Бубка НОК України МОК день народження
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
