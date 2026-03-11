Буданов обратился к известной японской боксерше

Буданов поблагодарил боксершу из Японии из-за позиции по Украине
Перед титульным поединком по версии OPBF японская боксерша Нанаэ Ямака продемонстрировала поддержку Украине. Спортсменка вышла на официальную церемонию взвешивания с элементами украинской символики.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.
Буданов поблагодарил японскую боксершу
По словам Буданова, сине-желтые цвета стали символом борьбы Украины за свободу, а поддержка со стороны международного сообщества имеет большое значение.
Об этом он написал после того, как перед поединком за чемпионский титул OPBF Ямака появилась на официальной процедуре взвешивания в форме с украинской символикой. На ее экипировке были изображены сине-желтые колоски и сердце.
Буданов отметил, что такой жест солидарности видят миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.
"Мы благодарны каждому государству, каждой институции и каждому человеку, который не дает миру забыть о нашей борьбе", — подчеркнул он.
Также руководитель Офиса Президента поблагодарил Японию за дипломатическую поддержку Украины и пожелал спортсменке успехов в предстоящем поединке.
Напомним, экс-чемпион мира Майк Тайсон прокомментировал место в истории бокса Александра Усика.
Также ранее Тайсон Фьюри рассказал о преимуществах Рико Верховена над Александром Усиком.
Читайте Новини.LIVE!