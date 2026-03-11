Видео
Главная Спорт Буданов поблагодарил боксершу из Японии из-за позиции по Украине

Буданов поблагодарил боксершу из Японии из-за позиции по Украине

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 20:10
Буданов обратился к известной японской боксерше
Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Перед титульным поединком по версии OPBF японская боксерша Нанаэ Ямака продемонстрировала поддержку Украине. Спортсменка вышла на официальную церемонию взвешивания с элементами украинской символики.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

Буданов поблагодарил японскую боксершу

По словам Буданова, сине-желтые цвета стали символом борьбы Украины за свободу, а поддержка со стороны международного сообщества имеет большое значение.

Об этом он написал после того, как перед поединком за чемпионский титул OPBF Ямака появилась на официальной процедуре взвешивания в форме с украинской символикой. На ее экипировке были изображены сине-желтые колоски и сердце.

Буданов отметил, что такой жест солидарности видят миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.

"Мы благодарны каждому государству, каждой институции и каждому человеку, который не дает миру забыть о нашей борьбе", — подчеркнул он.

Также руководитель Офиса Президента поблагодарил Японию за дипломатическую поддержку Украины и пожелал спортсменке успехов в предстоящем поединке.

Япония бокс Кирилл Буданов профессиональный бокс поддержка
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
