Японська боксерка підтримала Україну перед титульним боєм

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов подякував японській боксерці Нанае Ямаці за підтримку України. Спортсменка вийшла на церемонію зважування перед титульним боєм із символікою українського прапора.

Буданов подякував японській боксерці

За словами Буданова, синьо-жовті кольори стали символом боротьби України за свободу, а підтримка з боку міжнародної спільноти має велике значення.

Про це він написав після того, як перед поєдинком за чемпіонський титул OPBF Ямака з’явилася на офіційній процедурі зважування у формі з українською символікою. На її екіпіруванні були зображені синьо-жовті колоски та серце.

Буданов зазначив, що такий жест солідарності бачать мільйони людей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та у світі.

"Ми вдячні кожній державі, кожній інституції та кожній людині, яка не дає світові забути про нашу боротьбу", — наголосив він.

Також керівник Офісу Президента подякував Японії за дипломатичну підтримку України та побажав спортсменці успіхів у майбутньому поєдинку.

