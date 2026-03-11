Відео
Головна Спорт Буданов звернувся до японської боксерки за публічну підтримку України

Буданов звернувся до японської боксерки за публічну підтримку України

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 20:10
Японська боксерка підтримала Україну перед титульним боєм
Кирило Буданов. Фото: ГУР

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов подякував японській боксерці Нанае Ямаці за підтримку України. Спортсменка вийшла на церемонію зважування перед титульним боєм із символікою українського прапора.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку Буданова в Telegram.

Буданов подякував японській боксерці

За словами Буданова, синьо-жовті кольори стали символом боротьби України за свободу, а підтримка з боку міжнародної спільноти має велике значення.

Про це він написав після того, як перед поєдинком за чемпіонський титул OPBF Ямака з’явилася на офіційній процедурі зважування у формі з українською символікою. На її екіпіруванні були зображені синьо-жовті колоски та серце.

Буданов зазначив, що такий жест солідарності бачать мільйони людей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та у світі.

"Ми вдячні кожній державі, кожній інституції та кожній людині, яка не дає світові забути про нашу боротьбу", — наголосив він.

Також керівник Офісу Президента подякував Японії за дипломатичну підтримку України та побажав спортсменці успіхів у майбутньому поєдинку.

Нагадаємо, ексчемпіон світу Майк Тайсон прокоментував місце в історії боксу Олександра Усика.

Також раніше Тайсон Ф'юрі розповів про переваги Ріко Верховена над Олександром Усиком.

Японія бокс Кирило Буданов професійний бокс підтримка
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
