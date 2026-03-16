Буяльский постоянно имеет предложения от клубов из США

Виталий Буяльский. Фото: "Динамо" Киев

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский на протяжении нескольких лет находится в сфере интересов клубов МЛС. Украинскому полузащитнику регулярно поступают предложения из Северной Америки.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала, передает портал Новини.LIVE.

По словам Цыганыка, интерес к опытному футболисту существует уже длительное время. Клубы американской лиги каждое лето обращаются к Буяльскому с предложениями о возможном переходе.

Журналист заявил, что полузащитник "Динамо" мог бы быть полезным в МЛС благодаря своему опыту и игровым качествам. В то же время футболист продолжает выступать за киевский клуб и остается важной фигурой для команды.

"У него каждый год есть приглашение из МЛС. Уже четыре года ему летом поступают предложения. Им там интересуются, и там он был бы очень полезен", — сказал Цыганык.

При этом журналист считает, что Буяльский еще может принести пользу "Динамо", хотя и имеет роль резервиста.

Виталий Буяльский в матче против ЛНЗ. Фото: "Динамо" Киев

"Я думаю, что Буяльский еще не сказал своего последнего слова в "Динамо". Его квалификация и опыт позволяют ему играть",- добавил журналист.

Также Цыганик подчеркнул, что в случае желания самого футболиста клубу стоит рассмотреть возможность трансфера. По его мнению, Буяльский заслужил такую возможность благодаря своей многолетней преданности клубу, воспитанником которого он является.

Буяльский выступает за первую команду "Динамо" с 2015 года. За это время он провел 395 матчей, в которых забил 87 мячей и отдал 69 ассистов.

Сейчас 33-летний уроженец Винницкой области имеет контракт с "Динамо" до лета 2027 года. "Трансфермаркт" оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

Буяльский в этом сезоне провел за "Динамо" 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов.

"Динамо" только в сезоне 2013/2014 годов отдавало Буяльского в аренду в ужгородскую "Говерлу". В составе закарпатцев он забил три гола и сделал три ассиста в 20 матчах.

