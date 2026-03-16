Буяльський постійно має пропозиції від клубів із США

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо" Київ

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський протягом кількох років перебуває у сфері інтересів клубів МЛС. Українському півзахиснику регулярно надходять пропозиції з Північної Америки.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу, передає портал Новини.LIVE.

Буяльський може перейти до МЛС

За словами Циганика, інтерес до досвідченого футболіста існує вже тривалий час. Клуби американської ліги щоліта звертаються до Буяльського з пропозиціями щодо можливого переходу.

Журналіст заявив, що півзахисник "Динамо" міг би бути корисним у МЛС завдяки своєму досвіду та ігровим якостям. Водночас футболіст продовжує виступати за київський клуб і залишається важливою фігурою для команди.

"У нього щороку є запрошення з МЛС. Вже чотири роки йому влітку надходять пропозиції. Ним там цікавляться, і там він був би дуже корисним", — сказав Циганик.

При цьому журналіст вважає, що Буяльський ще може принести користь "Динамо", хоча й має роль резервіста.

Віталій Буяльський в матчі проти ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

"Я думаю, що Буяльський ще не сказав свого останнього слова в "Динамо". Його кваліфікація та досвід дозволяють йому грати", — додав журналіст.

Також Циганик підкреслив, що у разі бажання самого футболіста клубу варто розглянути можливість трансферу. На його думку, Буяльський заслужив на таку можливість завдяки своїй багаторічній відданості клубу, вихованцем якого він є.

Буяльський виступає за першу команду "Динамо" з 2015 року. За цей час він провів 395 матчів, у яких забив 87 м’ячів та віддав 69 асистів.

Наразі 33-річний уродженець Вінниччини має контракт із "Динамо" до літа 2027 року. "Трансфермаркт" оцінює вартість гравця у 3 млн євро.

Буяльський цього сезону провів за "Динамо" 24 матчі, у яких забив сім м’ячів та віддав п’ять асистів.

"Динамо" лише у сезоні 2013/2014 років віддавало Буяльського в оренду в ужгородську "Говерлу". У складі закарпатців він забив три голи та зробив три асисти в 20 матчах.

