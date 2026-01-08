Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Буткевич рассказал, зачем ему Полесье

Буткевич рассказал, зачем ему Полесье

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:33
Буткевич объяснил, зачем инвестирует в Полесье и развитие клуба
Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" быстро оказалось среди клубов, которые претендуют на медали. Произошел этот рывок благодаря тому, что новым президентом команды стал украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.

Буткевич рассказал, зачем ему "Полесье", передает портал Forbes Украина.

Реклама
Читайте также:
Игроки Полесья Житомир
Игроки житомирского "Полесья". Фото: "Полесье"

Буткевич финансирует клуб не для развлечения

Президент житомирского "Полесья" публично опроверг тезис о том, что владеет клубом для развлечения или может отказаться от футбольного проекта.

Буткевич отметил, что "Полесье" развивается как долгосрочная система, а не временная инициатива. Клуб рассматривается как инструмент развития региона — с акцентом на инфраструктуру, детско-юношеский спорт, экономику и туристическую привлекательность Житомирщины.

Владелец клуба считает, что проект должен существовать десятилетиями и быть устойчивым независимо от обстоятельств.

Также Буткевич подчеркнул, что "Полесье" не планирует менять локацию и в дальнейшем будет развиваться именно в Житомире.

Команда главного тренера Руслана Ротаня ушла на зимний перерыв на третьем месте в УПЛ.

Напомним, сын легенды "Шахтера" попал в розыск - что известно.

Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик купил себе элитное авто.

футбол АТБ УПЛ Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации