Буткевич объяснил, зачем инвестирует в Полесье и развитие клуба

Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" быстро оказалось среди клубов, которые претендуют на медали. Произошел этот рывок благодаря тому, что новым президентом команды стал украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.

Буткевич рассказал, зачем ему "Полесье", передает портал Forbes Украина.

Игроки житомирского "Полесья". Фото: "Полесье"

Буткевич финансирует клуб не для развлечения

Президент житомирского "Полесья" публично опроверг тезис о том, что владеет клубом для развлечения или может отказаться от футбольного проекта.

Буткевич отметил, что "Полесье" развивается как долгосрочная система, а не временная инициатива. Клуб рассматривается как инструмент развития региона — с акцентом на инфраструктуру, детско-юношеский спорт, экономику и туристическую привлекательность Житомирщины.

Владелец клуба считает, что проект должен существовать десятилетиями и быть устойчивым независимо от обстоятельств.

Также Буткевич подчеркнул, что "Полесье" не планирует менять локацию и в дальнейшем будет развиваться именно в Житомире.

Команда главного тренера Руслана Ротаня ушла на зимний перерыв на третьем месте в УПЛ.

