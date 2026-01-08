Буткевич пояснив, навіщо інвестує в Полісся та розвиток клубу

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" швидко опинилося серед клубів, які претендують на медалі. Стався цей ривок завдяки тому, що новим президентом команди став український бізнесмен Геннадій Буткевич.

Буткевич розповів, навіщо йому "Полісся", передає портал Forbes Україна.

Гравці житомирського "Полісся". Фото: "Полісся"

Буткевич фінансує клуб не для розваги

Президент житомирського "Полісся" публічно спростував тезу про те, що володіє клубом для розваги або може відмовитися від футбольного проєкту.

Буткевич наголосив, що "Полісся" розвивається як довгострокова система, а не тимчасова ініціатива. Клуб розглядається як інструмент розвитку регіону — з акцентом на інфраструктуру, дитячо-юнацький спорт, економіку та туристичну привабливість Житомирщини.

Власник клубу вважає, що проєкт має існувати десятиліттями й бути стійким незалежно від обставин.

Також Буткевич підкреслив, що "Полісся" не планує змінювати локацію й надалі розвиватиметься саме в Житомирі.

Команда головного тренера Руслана Ротаня пішла на зимову перерву на третьому місці в УПЛ.

