Бывший игрок Динамо и сборной Украины Артем Беседин решил завершить карьеру

Артем Беседин. Фото: "Динамо" Киев

Андрей Гончар Редактор

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин принял решение завершить профессиональную карьеру. 30-летний форвард больше не планирует продолжать выступления после ухода из чешского клуба "Артис" Брно.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

Беседин завершает карьеру

По информации источника, после расторжения контракта с "Артисом" Брно украинский нападающий не ищет новый клуб и решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Беседин является воспитанником академий "Металлиста" и "Динамо". Лучший период его карьеры пришелся на выступления за киевский клуб, цвета которого он защищал с 2013 по 2023 год.

За это время нападающий провел 143 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 13 голевых передач. В составе «Динамо» он дважды становился чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок Украины.

В своё время Беседин выиграл конкуренцию за место в основном составе "Динамо" у Романа Яремчука и был одним из ключевых нападающих команды.

Помимо киевского «Динамо», Беседин выступал за «Металлист», кипрскую "Омонию", казахстанский "Ордабасы" и чешский "Артис" Брно.

В составе национальной сборной Украины нападающий провел 19 матчей, в которых забил два гола. Также он участвовал в финальной части Евро-2020, где украинская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала континентального первенства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что лидер сборной Англии рисковал пропустить четвертьфинальный матч с Норвегией из-за травмы, полученной накануне игры.

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