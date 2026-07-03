Бывший клуб Малиновского планирует подписать Довбика

Артем Довбик. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом, однако останется в чемпионате Италии. Интерес к форварду "Ромы" проявляет "Дженоа", которая рассматривает вариант его аренды.

О возможном трансфере сообщил портал Новини.LIVE.

Артем Довбик. Фото: Reuters

Де Росси хочет вернуть Довбика

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Дженоа" изучает возможность пригласить украинского нападающего на правах аренды. Одним из главных сторонников такого трансфера является тренер генуэзского клуба Даниэле Де Росси.

Итальянский специалист уже работал с Довбиком в "Роме" и хотел бы снова видеть украинца в своей команде. В то же время реализация сделки будет зависеть от позиции римского клуба, которому принадлежат права на нападающего, а также от решения самого футболиста.

В конце июня сообщалось, что за Довбиком также следил испанский "Бетис". Тогда "Рома" была готова рассмотреть продажу украинца примерно за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик играл нерегулярно, но все же завоевал место в стартовом составе, однако сразу получил тяжелую травму и не играл почти всю вторую половину сезона.

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