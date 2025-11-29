Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший тренер Беринчика стал работать с Энтони Джошуа

Бывший тренер Беринчика стал работать с Энтони Джошуа

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 07:39
Джошуа готовится к бою с Джейком Полом вместе с известным тренером из Украины
Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа готовился к бою с Джейком Полом в Испании. У него был украинский тренерский штаб.

Джошуа тренируется у известного украинского тренера, сообщил портал Sport.ua со ссылкой на The Independent.

Реклама
Читайте также:
Егор Голуб
Егор Голуб. Фото: instagram.com/iegor_golub

Джошуа тренируется с перспективным тренером

Бывший чемпион мира подтвердил, что готовится к бою против Джейка Пола в тренировочном лагере Александра Усика под руководством тренера Егора. Вероятно, речь идет о бывшем тренере Дениса Беринчика Егоре Голубе.

Украинец должен войти в команду, которая будет в его углу 19 декабря в Майами.

"Егор меня реально убивает на тренировках, муштрует по полной", — признался Джошуа.

Британец провел тренировочный лагерь в Испании с украинскими тренерами, которые связаны с Александром Усиком.

Бывший футболист национальной сборной Украины был задержан полицией, а затем мобилизован.

бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс Егор Голуб
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации