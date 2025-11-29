Джошуа готовится к бою с Джейком Полом вместе с известным тренером из Украины

Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа готовился к бою с Джейком Полом в Испании. У него был украинский тренерский штаб.

Джошуа тренируется у известного украинского тренера, сообщил портал Sport.ua со ссылкой на The Independent.

Джошуа тренируется с перспективным тренером

Бывший чемпион мира подтвердил, что готовится к бою против Джейка Пола в тренировочном лагере Александра Усика под руководством тренера Егора. Вероятно, речь идет о бывшем тренере Дениса Беринчика Егоре Голубе.

Украинец должен войти в команду, которая будет в его углу 19 декабря в Майами.

"Егор меня реально убивает на тренировках, муштрует по полной", — признался Джошуа.

Британец провел тренировочный лагерь в Испании с украинскими тренерами, которые связаны с Александром Усиком.

