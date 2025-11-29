Джошуа готується до бою з Джейком Полом разом з відомим тренером з України

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа готувався до бою з Джейком Полом в Іспанії. У нього був український тренерський штаб.

Джошуа тренується у відомого українського тренера, повідомив портал Sport.ua з посиланням на The Independent.

Реклама

Читайте також:

Єгор Голуб. Фото: instagram.com/iegor_golub

Джошуа тренується з перспективним тренером

Колишній чемпіон світу підтвердив, що готується до бою проти Джейка Пола в тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом тренера Єгора. Ймовірно, мова йде про колишнього тренера Дениса Берінчика Єгора Голуба.

Українець має увійти в команду, яка буде в його куті 19 грудня в Маямі.

"Єгор мене реально вбиває на тренуваннях, муштрує по повній", — зізнався Джошуа.

Британець провів тренувальний табір в Іспанії з українськими тренерами, які пов'язані з Олександром Усиком.

Нагадаємо, колишній гравець та тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував звільнення Олександра Шовковського.

Колишній футболіст національної збірної України був затриманий поліцією, а потім мобілізований.