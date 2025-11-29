Джошуа готується до бою з Джейком Полом разом з відомим тренером з України

Колишній тренер Берінчика став працювати з Ентоні Джошуа
Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа готувався до бою з Джейком Полом в Іспанії. У нього був український тренерський штаб.
Джошуа тренується у відомого українського тренера, повідомив портал Sport.ua з посиланням на The Independent.
Джошуа тренується з перспективним тренером
Колишній чемпіон світу підтвердив, що готується до бою проти Джейка Пола в тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом тренера Єгора. Ймовірно, мова йде про колишнього тренера Дениса Берінчика Єгора Голуба.
Українець має увійти в команду, яка буде в його куті 19 грудня в Маямі.
"Єгор мене реально вбиває на тренуваннях, муштрує по повній", — зізнався Джошуа.
Британець провів тренувальний табір в Іспанії з українськими тренерами, які пов'язані з Олександром Усиком.
