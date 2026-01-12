Бывший вратарь Динамо Александр Филимонов попал в базу Миротворца

Александр Филимонов. Фото: "Динамо" Киев

Один из бывших футболистов киевского "Динамо" попал на сайт "Миротворец". На этом портале публикуют данные о людях, которые поддерживают войну и оккупацию Украины.

На портале "Миротворец" опубликовали информацию о бывшем вратаре "Динамо" и сборной России Александре Филимонове.

Российский вратарь в базе "Миротворца"

В профиле Филимонова указаны признаки деятельности, которые расцениваются как угроза национальной безопасности Украины. Речь идет о публичной поддержке вооруженной агрессии России, участие в мероприятиях, направленных на героизацию лиц, причастных к военным преступлениям, а также информационную поддержку войны против Украины. Отдельно отмечается соучастие Филимонова в действиях российских властей, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины. Филимонов известен выступлениями за московский "Спартак" и киевское "Динамо". В украинском футболе он прежде всего запомнился пропущенным голом от Андрея Шевченко в матче Россия — Украина 9 октября 1999 года, который стал решающим в отборе на Евро-2000. После завершения игровой карьеры Филимонов работает тренером вратарей юношеской сборной России U17. В составе киевского "Динамо" Филимонов провел всего десять матчей, в которых пропустил десять голов.

