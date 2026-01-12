Колишній воротар Динамо Олександр Філімонов потрапив у базу Миротворця

Олександр Філімонов. Фото: "Динамо" Київ

Один з колишніх футболістів київського "Динамо" потрапив на сайт "Миротворець". На цьому порталі публікують дані про людей, які підтримують війну та окупацію України.

На порталі "Миротворець" опублікували інформацію про колишнього воротаря "Динамо" та збірної Росії Олександра Філімонова.

Російський воротар в базі "Миротворця"

У профілі Філімонова зазначено ознаки діяльності, що розцінюються як загроза національній безпеці України. Йдеться про публічну підтримку збройної агресії Росії, участь у заходах, спрямованих на героїзацію осіб, причетних до воєнних злочинів, а також інформаційну підтримку війни проти України. Окремо наголошується на співучасті Філімонова в діях російської влади, спрямованих проти суверенітету й територіальної цілісності України. Філімонов відомий виступами за московський "Спартак" і київське "Динамо". В українському футболі він насамперед запам’ятався пропущеним голом від Андрія Шевченка у матчі Росія — Україна 9 жовтня 1999 року, який став вирішальним у відборі на Євро-2000. Після завершення ігрової кар’єри Філімонов працює тренером воротарів юнацької збірної Росії U17. У складі київського "Динамо" Філімонов провів усього десять матчів, в яких пропустив десять голів.

