Челси уволил Энцо Мареску после потери очков в АПЛ несмотря на трофеи

Челси уволил Мареску с должности главного тренера
Руководство лондонского "Челси" отреагировало на потерю очков в последних трех турах АПЛ. Клуб решил уволить главного тренера Энцо Мареску.
Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Мареска покинул "Челси" несмотря на выигранные трофеи
В лондонском "Челси" подтвердили расставание с главным тренером Энцо Мареской. Решение было принято по взаимному согласию сторон.
Итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года. За время работы Мареска привел команду к победам в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти трофеи клуб назвал важной частью своей новейшей истории и отметил вклад тренера в развитие команды.
В то же время в "Челси" отметили, что сезон входит в решающую фазу сразу в нескольких соревнованиях, в частности в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. В клубе считают, что смена наставника на этом этапе может помочь команде скорректировать курс и достичь поставленных целей.
До перехода в "Челси" Мареска успешно работал в "Лестере".
