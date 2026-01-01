Челси уволил Энцо Мареску после потери очков в АПЛ несмотря на трофеи

Энцо Мареска. Фото: Reuters

Руководство лондонского "Челси" отреагировало на потерю очков в последних трех турах АПЛ. Клуб решил уволить главного тренера Энцо Мареску.

Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Мареска покинул "Челси" несмотря на выигранные трофеи

В лондонском "Челси" подтвердили расставание с главным тренером Энцо Мареской. Решение было принято по взаимному согласию сторон.

Итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года. За время работы Мареска привел команду к победам в Лиге конференций и на Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти трофеи клуб назвал важной частью своей новейшей истории и отметил вклад тренера в развитие команды.

В то же время в "Челси" отметили, что сезон входит в решающую фазу сразу в нескольких соревнованиях, в частности в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. В клубе считают, что смена наставника на этом этапе может помочь команде скорректировать курс и достичь поставленных целей.

До перехода в "Челси" Мареска успешно работал в "Лестере".

