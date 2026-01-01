Відео
Челсі звільнив Мареску з посади головного тренера

Дата публікації: 1 січня 2026 16:57
Челсі звільнив Енцо Мареску після втрати очок в АПЛ попри трофеї
Енцо Мареска. Фото: Reuters

Керівництво лондонського "Челсі" відреагувало на втрату очок в останніх трьох турах АПЛ. Клуб вирішив звільнити головного тренера Енцо Мареску.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Энцо Мареска
Мареска покинув "Челсі" попри виграні трофеї

У лондонському "Челсі" підтвердили розставання з головним тренером Енцо Марескою. Рішення ухвалили за взаємною згодою сторін.

Італійський фахівець очолив команду влітку 2024 року. За час роботи Мареска привів команду до перемог у Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Ці трофеї клуб назвав важливою частиною своєї новітньої історії та відзначив внесок тренера в розвиток команди.

Водночас у "Челсі" зазначили, що сезон входить у вирішальну фазу одразу в кількох змаганнях, зокрема в боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів. У клубі вважають, що зміна наставника на цьому етапі може допомогти команді скоригувати курс і досягти поставлених цілей.

До переходу в "Челсі" Мареска успішно працював у "Лестері".

Нагадаємо, раніше ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про свої проблеми в клубі.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі відреагував на смертельне ДТП з Ентоні Джошуа.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
