Челсі звільнив Енцо Мареску після втрати очок в АПЛ попри трофеї

Керівництво лондонського "Челсі" відреагувало на втрату очок в останніх трьох турах АПЛ. Клуб вирішив звільнити головного тренера Енцо Мареску.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Енцо Мареска. Фото: Reuters

Мареска покинув "Челсі" попри виграні трофеї

У лондонському "Челсі" підтвердили розставання з головним тренером Енцо Марескою. Рішення ухвалили за взаємною згодою сторін.

Італійський фахівець очолив команду влітку 2024 року. За час роботи Мареска привів команду до перемог у Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Ці трофеї клуб назвав важливою частиною своєї новітньої історії та відзначив внесок тренера в розвиток команди.

Водночас у "Челсі" зазначили, що сезон входить у вирішальну фазу одразу в кількох змаганнях, зокрема в боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів. У клубі вважають, що зміна наставника на цьому етапі може допомогти команді скоригувати курс і досягти поставлених цілей.

До переходу в "Челсі" Мареска успішно працював у "Лестері".

