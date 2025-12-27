Абрамович блокує передачу 2,3 млрд фунтів Україні після продажу Челсі

Роман Абрамович. Фото: Getty Images

Після продажу "Челсі" російський олігарх Роман Абрамович мав віддати зароблені кошти Україні. Однак, він під різними причинами затягував передачу коштів.

Наразі ж він взагалі відмовляється їх віддавати та буде за них боротися, повідомив портал The Times.

Реклама

Читайте також:

Роман Абрамович. Фото: Reuters

Абрамович боротиметься з урядом Великої Британії

Абрамовича майже чотири роки тому змусили продати лондонський "Челсі" після запровадження санкцій. Сума угоди склала близько 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які британський уряд зобов’язав спрямувати на гуманітарну допомогу Україні. Попри публічні обіцянки, ці кошти досі заблоковані на рахунках у Великій Британії.

В Україні гроші мали бути використані на закупівлю медичного обладнання, допомогу цивільному населенню та підтримку регіонів поблизу лінії фронту. Однак процес перерахування неодноразово зупинявся через розбіжності щодо цільового використання коштів. Абрамович наполягав на тому, щоб частину суми спрямувати на постраждалих від війни росіян.

Натомість уряд Великої Британії вимагає, щоб уся сума була використана виключно на гуманітарні потреби України.

У грудні прем’єр-міністр Кір Стармер публічно заявив, що Абрамович має виконати зобов’язання, взяті під час продажу "Челсі", та перерахувати кошти Україні. Британський уряд не виключає застосування судового примусу.

Паралельно стало відомо, що Абрамович найняв провідних юристів і намагається затягнути процес. Остаточне рішення щодо долі коштів має ухвалити британський суд.

Нагадаємо, Абрамович невдовзі може купити новий клуб.

Також раніше легенда збірної Англії заступився за Абрамовича.