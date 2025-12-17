Відео
Абрамович не віддав Україні гроші від продажу Челсі — що відомо

Абрамович не віддав Україні гроші від продажу Челсі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 16:21
Продаж Челсі обернувся для Абрамовича серйозною проблемою
Роман Абрамович на трибуні стадіону. Фото: УНІАН

Уряд Великої Британії направив Роману Абрамовичу вимогу виконати умови продажу лондонського клубу "Челсі" та передати Україні 2,5 млрд фунтів.

Йдеться про кошти, отримані від угоди, яка була схвалена вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри чинні санкції проти російського олігарха, повідомляє The Sun.

Читайте також:

Дозвіл на продаж клубу було видано за чіткої умови: вся сума мала бути спрямована через благодійні механізми на допомогу постраждалим від війни в Україні. Кошти призначалися для відновлення житла, медичної підтримки, протезування та інших гуманітарних потреб, проте до теперішнього моменту їх так і не було використано за призначенням.

Роман Абрамович
Роман Абрамович (праворуч) із колишнім власником "Металіста" Олександром Ярославським та його дружиною. Фото: УНІАН

Чому кошти Абрамовича досі заморожені

Кошти від угоди перебувають на спеціальному банківському рахунку і заблоковані без індивідуальної ліцензії казначейства Великої Британії. Термін надання такої ліцензії добігає кінця, а зобов'язання з боку Абрамовича формально залишається невиконаним, що створило правову колізію з серйозними наслідками для всіх сторін.

За оцінками журналістів, Абрамович може обрати судовий шлях та спробувати оскаржити вимогу, аргументуючи це відсутністю України як сторони угоди. У разі програшу кошти будуть списані примусово за рішенням суду, що дасть змогу реалізувати умови угоди, але вже без добровільної участі колишнього власника "Челсі".

Нагадаємо, київське "Динамо" отримало запит безкоштовно віддати одного зі своїх футболістів.

У львівських "Карпат" з'явився новий головний тренер — хто це і що про нього відомо.

У Григорія та Ігоря Суркісів були різні думки з приводу запрошення нового наставника "Динамо".

Великобританія спорт футбол Челсі Роман Абрамович війна в Україні
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
